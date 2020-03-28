Son Dakika › Kültür Sanat › Öğretmenler, evlerinde sağlık çalışanlarına yüz koruyucu maske yapıyor - Son Dakika
Öğretmenler, evlerinde sağlık çalışanlarına yüz koruyucu maske yapıyor
6 saat önce
Mardin'in Midyat ilçesinde Midyat Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğretmenleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlık çalışanları için 3D yazıcılarda yüz koruyucu maske üretiyor.
Mardin'in Midyat ilçesinde Midyat Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğretmenleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlık çalışanları için 3D yazıcılarda yüz koruyucu maske üretiyor.
BİLSEM Müdürü Ramazan Arslan, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını başladıktan sonra sağlık çalışanlarına yardımcı olabilmek için onları koruyabilecek maske üretmeye karar verdiklerini söyledi.
Öğretmenlerin evlerinde maske yapmaya başladığını kaydeden Arslan, "Sağlık çalışanlarımızın yanında olabilmek ve üzerimize düşen görevi yerine getirmek amacıyla makinelerimizi ev ortamına taşıdık. Üretimi, sağlık çalışanlarımız ve hekimlerimizden bilgi alarak, onların direktifleriyle yapmaya çalıştık." dedi.
Arslan, maskelerin Midyat Devlet Hastanesinde kullanılacağını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 02:12 Kaynak: AA
Son Dakika Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti