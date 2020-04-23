Öğretmenler, evlerinde ziyaret ettikleri öğrencilerinin bayramını kutladı - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde öğretmenler, evlerinde ziyaret ettikleri öğrencilerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Ahlat Alpaslan Ortaokulu idareci ve öğretmenleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle öğrencilerini, evlerinde, sosyal mesafe kuralına uyarak ziyaret etti.

Öğretmenler, önceden hazırladıkları balon, bayrak, şeker, çikolata ve oyuncakların bulunduğu paketleri öğrencilere hediye etti.

Okul Müdürü Abdurrahman Yaşasın, yaptığı açıklamada, okullarda eğitime verilen ara nedeniyle bu yıl kutlama programı düzenleyemediklerini belirtti.

Farkındalık oluşturmak amacıyla öğretmenlerle öğrencileri evlerinde ziyaret ettiklerini anlatan Yaşasın, şöyle konuştu:

"Ziyaretler kapsamında hem öğrencilerin durumunu öğrendik hem de bayramlarını kutladık. Okullarımızda coşkulu bir kutlama yapamadık. Ama öğrencilerimizi sevindirmek için küçük paketler hazırladık, küçük mesajlarla onların yüreklerine dokunmaya çalıştık. Mutlu oldular, biz de onlarla mutlu olduk. Tüm öğrencilerimizin bayramı kutlu olsun."

Öğrenciler de öğretmenlerine teşekkür etti.