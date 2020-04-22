Öğretmenler evlerinden Dinçer Özer ile ritim festivaline katıldı - Son Dakika
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Öğretmenler evlerinden Dinçer Özer ile ritim festivaline katıldı

7 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Konser Salonu'nda bu yıl 23 Nisan haftasında 14'üncüsü yapılması planlanan, ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen Dinçer Özer ile Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali'ne katılamayan öğretmenler, evlerinden eş zamanlı olarak çaldıkları...

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Konser Salonu'nda bu yıl 23 Nisan haftasında 14'üncüsü yapılması planlanan, ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen Dinçer Özer ile Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali'ne katılamayan öğretmenler, evlerinden eş zamanlı olarak çaldıkları şarkı ve hazırladıkları video ile 23 Nisan coşkusunu yaşadılar.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde 14 yıldır yürütülen Dinçer Özer ile Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali, bu yıl CSO Konser Salonu'nda 16-17 Nisan tarihlerinde yapılamadı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Vurmalı Çalgılar Şefi Dinçer Özer'in şefliğinde, 81 ilden öğretmenler, 23 Nisan coşkusunu yaşatmak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 100. yılını anmak ve çektikleri videoyu öğrencilerine armağan etmek için klip hazırladı.

Öğretmenlerden ritim şov

Adıyaman, Eskişehir, Adana, Kocaeli, Muğla başta olmak üzere pek çok ilden öğretmenler, çeşitli vurmalı sazları kullanarak, evlerinde katıldıkları canlı yayında ritim şovuna imza attı.

AA muhabirine açıklama yapan sanatçı Dinçer Özer, 81 ilden öğrenci ve öğretmenleri müzikle buluşturmak, onlara sahne deneyimi yaşatmak amacıyla 14 yıldır düzenlediği festivalin, koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelendiğini ve henüz ne zaman yapılacağının belli olmadığını söyledi.

Özer, festival için internet ortamında neler yapabileceklerini düşünürken, Adıyaman'dan festivale 2 kez üst üste katılan ve çok defa farklı projelerlen ödül alan müzik öğretmeni Ece Apaydın'ın teklifi üzerine bu projeyi yürüttüklerini söyledi.

"Ece hanım, hocam, 'Bu sene festivali evlerimizden yapacağımız kayıtla hep birlikte çalacağımız müzikle başlatalım. Ne dersiniz?' dedi. Ben de güzel olacağını söyledim ve Türkiye'nin dört bir tarafındaki öğretmenlerimizle çalışmaya başladık." diyen Özer, Çanakkale yöresine ait "Evreşe yolları dar" isimli bilinen, hareketli, melodik yapısıyla keyifli bir türkü seçtiklerini söyledi.

Özer, şu bilgileri verdi:

"Videoya emek veren öğretmenlerimizle yıllar içinde pek çok kez bir araya geldik. Vurmalı çalgılar odaları açtık. Adıyaman'da 5 tane vurmalı çalgılar odası açtık. Bizzat 3 tanesinin açılışını yapmak bana nasip oldu. Festival başladığından beri bu öğretmenlerle farklı çalışmalarımız oldu. Festivale örencileriyle katıldıkları çalışmalarıyla CSO sahnesinde festivalimize çıktılar. Onların en önemli özelliği mesleklerinde çok başarılı olmaları ve işlerine çok önem vermeleri, çocukları sevmeleri. Müzik eğitiminin, eğitim sistemindeki önemini çok iyi bilmeleri. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum."

Özer, TBMM'nin kuruluşunun 100. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, nice güzel ve sağlık günlerde müzikle ve sanatla dinleyicileri ile buluşmak istediklerini söyledi.

Öğretmenler evlerinden Dinçer Özer ile ritim festivaline katıldı

23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 12:47 Kaynak: AA

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