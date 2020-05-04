Öğretmenler günde 3 bin maske üretiyor - Son Dakika

Maske üretim cihazı ile maske üreten öğretmenler

Üretimin yapıldığı atölye

Elazığ Vali Yardımcısı Mehmet Güder'in konuşması

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk'ün konuşması Elazığ'da öğretmenler günde 3 bin maske üretiyor

Elazığ Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 4 öğretmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında günde 3 bin maske üretiyor.

Elazığ Vali Yardımcısı Mehmet Güder yaptığı açıklamada, küresel bir tehdit oluşturan koronavirüse karşı Elazığ Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmenlerin büyük özveri ile maske üretimi yapığını söyledi.

Öğretmenlerin daha önce kendi imkanları ile maske ürettiğini ifade eden Güder, şunları kaydetti:

"Bir grup öğretmenimizin Milli Eğitim Müdürlüğünün katkıları ile alınan maske üretim cihazı ile günde 3 bini aşkın maske üretiyorlar. Üretilen maskeler gayet kaliteli ve güzel maskeler. Daha önce öğretmenlerimiz el yapımı olarak günde 300 maske üretirken şimdi bu alınan maske üreten cihaz sayesinde günde 3 bini aşkın maske üretiliyor."

Elazığ Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk de Milli Eğitim Müdürlüğü olarak aldıkları tedbirler kapsamında tüm maske üretimini karşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Aldıkları maske üretim cihazı ile seri üretime geçtiklerini kaydeden Gürtürk, " İnşallah ilimizin maske ihtiyacını buradan karşılamış olacağız. Meslek liseleri memleket meselesi şimdide memleket meselesini artık meslek liseleri çözmüş durumdadır. Yalnızca Elazığ'daki bu üretimler değil. Türkiye de bir çok alanda üretim yapmaktalar. Türkiye gündemine meslek liseleri oturdu. " diye konuştu.