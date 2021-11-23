Öğretmenler Günü Aliağa'da Kutlanacak - Son Dakika

24 Kasım günü saat 09.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr.Erdoğan Akyüz'ün Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayacak program, saat 10.00'da Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi'nde devam edecek.

Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi'nde ilk olarak göreve yeni başlayan ve emekli öğretmenler adına yapılacak konuşmaların ardından protokol konuşmaları gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in 'Öğretmenler Günü Mesajı' okunacak. Göreve yeni başlayan öğretmenlerin 'Meslek Yemin Töreni' yapılacak. Yıl içerisinde emekli olan öğretmenlere 'Hizmet Şeref Belgesi' takdim edilecek.

Program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi ve öğretmenler günü adlı oratoryo ile son bulacak.