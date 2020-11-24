Öğretmenler Günü Aliağa'da kutlandı - Son Dakika

24 Kasım Öğretmenler Günü, yurt genelinde olduğu gibi Aliağa'da da kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz'ün Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan 24 Kasım Öğretmenler Günü töreninde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Kutlamalar, çelenk töreninin ardından Halk Eğitimi Merkezindeki programla devam etti.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı ise Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz yaptı. Öğretmenliğin dünyanın en değerli ve kutsal mesleklerinden olduğunu belirten Akyüz, "Başöğretmenimiz Atatürk'ün dediği gibi, 'Bütün ulusların, milletlerin içerisindeki en cefakar, en muhterem, en fedakar insanlardır öğretmenler.' Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. İlk olarak yapacağımız şeyin bilmek, okumak ve öğretmek olduğunu bizlere hatırlatan yüce bir dine sahibiz. Bizleri hayata hazırlayan, sözünün arkasında durabilen, söylediği sözü bir davranış modeli olarak ortaya koymasını bilen, etrafına ışık saçan, yeri geldiğinde bizlere hem anne hem de baba olabilen öğretmenlerimiz bizler için vazgeçilmezdir" dedi. Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz'ün konuşmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğretmenler günü mesajı okundu. Program, göreve yeni başlayan öğretmenler Mevlüd Öztürk, Şerife Demirer ve Serhat Dursun'un yaptığı meslek yemini ile son buldu. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programına Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, şube müdürleri ile okul müdürleri katıldı.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Öğretmenler Günü'nü kutlayan Başkan Acar şu ifadeleri kullandı: "Bilginin kutlu ışığında hayatımızı aydınlatan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Bu vesileyle Başöğretmenimiz Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet ve şükranla yad ediyor, eğitim uğruna hayatlarını feda eden şehit Öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." - İZMİR