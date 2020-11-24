Öğretmenler Günü Aliağa'da kutlandı - Son Dakika

Öğretmenler Günü Aliağa'da kutlandı

24.11.2020 16:25
Öğretmenler Günü Aliağa'da kutlandı, System.String[]

24 Kasım Öğretmenler Günü, yurt genelinde olduğu gibi Aliağa'da da kutlandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü, yurt genelinde olduğu gibi Aliağa'da da kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz'ün Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan 24 Kasım Öğretmenler Günü töreninde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Kutlamalar, çelenk töreninin ardından Halk Eğitimi Merkezindeki programla devam etti.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı ise Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz yaptı. Öğretmenliğin dünyanın en değerli ve kutsal mesleklerinden olduğunu belirten Akyüz, "Başöğretmenimiz Atatürk'ün dediği gibi, 'Bütün ulusların, milletlerin içerisindeki en cefakar, en muhterem, en fedakar insanlardır öğretmenler.' Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. İlk olarak yapacağımız şeyin bilmek, okumak ve öğretmek olduğunu bizlere hatırlatan yüce bir dine sahibiz. Bizleri hayata hazırlayan, sözünün arkasında durabilen, söylediği sözü bir davranış modeli olarak ortaya koymasını bilen, etrafına ışık saçan, yeri geldiğinde bizlere hem anne hem de baba olabilen öğretmenlerimiz bizler için vazgeçilmezdir" dedi. Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz'ün konuşmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğretmenler günü mesajı okundu. Program, göreve yeni başlayan öğretmenler Mevlüd Öztürk, Şerife Demirer ve Serhat Dursun'un yaptığı meslek yemini ile son buldu. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programına Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, şube müdürleri ile okul müdürleri katıldı.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Öğretmenler Günü'nü kutlayan Başkan Acar şu ifadeleri kullandı: "Bilginin kutlu ışığında hayatımızı aydınlatan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Bu vesileyle Başöğretmenimiz Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet ve şükranla yad ediyor, eğitim uğruna hayatlarını feda eden şehit Öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." - İZMİR

Öğretmenler Günü Aliağa'da kutlandı
Öğretmenler Günü Aliağa'da kutlandı
Öğretmenler Günü Aliağa'da kutlandı
Öğretmenler Günü Aliağa'da kutlandı
Öğretmenler Günü Aliağa'da kutlandı

Öğretmenler Günü, Erdoğan Akyüz, Aliağa, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öğretmenler Günü Aliağa'da kutlandı - Son Dakika


Son Dakika

Amasya elmasına Afrika'dan talip çıktı Sosyal medya devi Facebook, İzmirli depremzedeler için 1 milyon TL'lik yardım yapacak Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem Ordu Kurul Kalesi'nde 2 bin yıllık büstler ve 300 basamaklı merdiven bulundu Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor Sokaklarda tek başında yaşıyordu! Cansız bedeni dere kenarında bulundu Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti
Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var         
16:03
Son Dakika! Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti Son Dakika! Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti         
15:50
17 futbolcusu koronavirüse yakalanan Çorum FK, Türkiye Kupası'ndaki Altınordu maçına çıkamayacak 17 futbolcusu koronavirüse yakalanan Çorum FK, Türkiye Kupası'ndaki Altınordu maçına çıkamayacak         
15:39
Mustafa Denizli'nin açtığı davayı kaybeden kayınbiraderi hapis cezasına çarptırıldı Mustafa Denizli'nin açtığı davayı kaybeden kayınbiraderi hapis cezasına çarptırıldı         
14:55
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan hakkındaki dokunulmazlık açıklamalarına sert yanıt: Eğer kaldırmazsanız namertsiniz, vatan hainisiniz Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan hakkındaki dokunulmazlık açıklamalarına sert yanıt: Eğer kaldırmazsanız namertsiniz, vatan hainisiniz         
14:44
Eşini zincirle bağlayıp, kerpetenle tırnaklarını çeken caninin 34 yıl hapsi istendi Eşini zincirle bağlayıp, kerpetenle tırnaklarını çeken caninin 34 yıl hapsi istendi         
14:31
''Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm'' demişti! Üniversiteli Raşit'in katiline müebbet verildi ''Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm'' demişti! Üniversiteli Raşit'in katiline müebbet verildi         
14:12
Kış iyice yüzünü gösteriyor! Meteoroloji il il kar ve fırtına uyarısında bulundu Kış iyice yüzünü gösteriyor! Meteoroloji il il kar ve fırtına uyarısında bulundu         
13:57
Muğdat Çelik'in gördüğü kırmızı kart, İngiliz basınında haber oldu Muğdat Çelik'in gördüğü kırmızı kart, İngiliz basınında haber oldu         
13:37
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var         
12:46
Uçan araba yapan Siirtli kaşif, ilk denemesinde aracı uçurmayı başardı Uçan araba yapan Siirtli kaşif, ilk denemesinde aracı uçurmayı başardı         
12:38
Koronadan hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ortaköy Mezarlığı'nda yeni mezarlar açılıyor Koronadan hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ortaköy Mezarlığı'nda yeni mezarlar açılıyor         
12:20
Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları         
12:11
Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim         
11:47
Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, "Sana ev açarım" vaadinde bulunmuş         
09:51
Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti         
09:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 16:46:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğretmenler Günü Aliağa'da kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei