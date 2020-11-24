Öğretmenler Günü Bozyazı'da sade bir törenle kutlandı - Son Dakika

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü sade bir törenle kutlandı.

Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik'in Atatürk Anıtına çelenk koymasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Atatürk Anıtı önünde yapılan tören sonrası her yıl kapalı salonda devam edilen 'Öğretmenler Günü' kutlaması, pandemi tedbirler çerçevesinde meydanda kutlandı.

Çeşitli konuşma ve etkinliğin iptal edildiği kutlamada, genç öğretmenler adına sadece Bozyazı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Kübra Çakmak konuşma yaptı. Öğretmenliğin meslek olmanın ötesinde bir yaşam tarzı ve hayatını okula, öğrenciye adamak, mutluluğunun öğrencisinin başarısı, mutsuzluğunun ise öğrencisinin üzüntüsü olduğunu belirten Çakmak, "Attığın her adımda ben öğretmenim diyerek topluma örnek davranışlar sergilemektir. Öğretmenlik aslında bir sanattır ve bu sanatın adı topluma yön verme sanatıdır" dedi.

Yeni öğretmen modelinin aynı zamanda bir Mustafa Kemal Atatürk modeli olduğuna vurgu yapan Çakmak, "Yüzyıllardan beri süregelen yanlışlıklar karşısında bile onun gibi dimdik durabilmenin hikayesidir. Onun dün kara tahta karşısında başlattığı eğitimdeki yenileşme hareketini bugün bilgisayar ekranı karşısında devam ettirebilme şuurunda olmaktır. 'Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' sözünü okuduğunda sınıfta bir öğrenciyi değil top yekun bir milleti eğittiğini, bir milletin ruh dünyasına şekil verdiğini bilecek kadar geniş bir vizyon sahibi olmanın ifadesidir" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından emekli olan öğretmen Mehmet Ercan'a 'Hizmet şeref belgesi' İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik tarafından verildi. Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlerin ödüllerinin verilmesi ve gönün anısına Atatürk Anıtı önünde çekilen toplu resmin ardından kutlamalar sona erdi. - MERSİN