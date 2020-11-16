Öğretmenler günü hediyeleri SMA hastası Zeynep İnci'ye umut oluyor - Son Dakika

Öğretmenler günü hediyeleri SMA hastası Zeynep İnci'ye umut oluyor

16.11.2020 10:29
Öğretmenler günü hediyeleri SMA hastası Zeynep İnci'ye umut oluyor, System.String[]

ARTVİN'in Hopa ilçesinde özel bir kreşte görev yapan öğretmenler, öğrenci ve velilerden, yaklaşan Öğretmenler Günü'nde kendilerine almayı düşündükleri hediyelerin ücretini SMA hastası 14 aylık Zeynep İnci Zorbacı için başlatılan yardım kampanyası hesabına bağışlamalarını istedi.

ARTVİN'in Hopa ilçesinde özel bir kreşte görev yapan öğretmenler, öğrenci ve velilerden, yaklaşan Öğretmenler Günü'nde kendilerine almayı düşündükleri hediyelerin ücretini SMA hastası 14 aylık Zeynep İnci Zorbacı için başlatılan yardım kampanyası hesabına bağışlamalarını istedi. Bu çağrıya velilerin yanı sıra yakınları da destek verdi.

Hopa ilçesinde özel bir kreşin öğretmenleri, Emre ve Sümeyra Ayşenur Zorbacı'nın SMA hastası 14 aylık kızları Zeynep İnci için başlatılan yardım kampanyasına destek verdi. Öğretmenler, öğrenci ve velilerden, yaklaşan Öğretmenler Günü'nde kendilerine almayı düşündükleri hediyelerin ücretini küçük kız için başlatılan yardım kampanyası hesabına yatırmalarını istedi. Öğretmenlerin bu isteğinin karşılık bulduğu veliler, çevresindekileri de kampanyaya desteğe çağırdı.

'NE KADAR ÇOCUK RAHAT NEFES ALIRSA HEDİYENİN EN BÜYÜĞÜ OLUR'Lütfü Akkaya Çocuk Üniversitesi Kurucu Müdürü Serpil Yılmaz, Zeynep İnci için başlatılan kampanyaya destek olmak istediklerini belirterek, "24 Kasım'da sağ olsun velilerimiz bizleri unutmuyorlar, güzel hediyeleri ile onurlandırıyorlar. Ancak biz istedik ki bu hediyeler iyileşebilmek için maddi yardım bekleyen SMA hastası çocuklarımızın ailelerine gitsin ve onlara bizim de katkımız olsun. Velilerimize bu duyuruyu yaptığımızda çok güzel tepkiler aldık ve bağışlar yapılmaya başlandı. Bu çağrımız sadece velilerimiz de kısıtlı kalmadı. Velilerimiz de çevrelerine söyleyerek daha çok kişiye ulaşılmasını sağlandı. Zeynep İnci ülkemizdeki SMA hastası çocuklardan sadece biri. Biz şifa bekleyen, maddi destek arayan tüm çocuklarımıza ulaşmak ve destek olmak istiyoruz. Ne kadar çok çocuk rahat nefes alır koşup oynarsa, biz öğretmenler hediyelerin en büyüğünü almış oluruz" dedi.Kampanyaya destek veren Reyhan Yıldız ise, "En değerli varlığımız olan çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz, öğretmenler günü hediyelerini çok anlamlı bir bağışa dönüştürdüler. Bir öğretmenler günü hediyesi ancak bu şekilde anlamlı olabilirdi. Öğretmenlerin en büyük gayesi gelecek nesillerin sağlıklı ve başarılı olabilmesidir. Bizde bu vesile ile başlatılan bu bağış kampanyasını çevremize de yayarak katılımı artırdık. Umarım Zeynep İnci vesilesi ile tüm SMA hastaları aradıkları şifa için gereken parayı en kısa zamanda bulurlar ve sağlıklarına kavuşurlar" diye konuştu.'BAĞIŞÇILARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ'Zeynep İnci'ye destek olmak için Hopa'da yükselen sesle umutlarının arttığını söyleyen anne Sümeyra Ayşenur Zorbacı da, "Zeynep İnci Tip 1 SMA hastası. Bu hastalık ilerleyici ve ölümcül bir kas hastalığı. Şu anda 3 cihaza bağlı bir şekilde yaşıyor. Hareket edemiyor. Devletin karşıladığı ilacın 3 dozunu aldık bir dozu daha kaldı, ondan sonra tekrar bir fizik testine daha tabi tutulacağız. 5'inci doz ilacın verilip verilmeyeceği belli bile değil. Bu ilaç hastalığın seyrini yavaşlatıyor. Biz Amerika'da bulunan gen tedavisine ulaşmaya çalışıyoruz. Bunun için de 'Zeynep İnci'ye destek ol' isimli bir bağış kampanyası başlattık. Bu ilaca tüm SMA hastaları gibi bizim de ulaşmamız gerekiyor. Ulaşamazsak çocuğumun bu şekilde yaşama şansı azalıyor" dedi.

Kampanyaya destek olanlara teşekkür eden Zorbacı, "Öğretmenlerimizin, öğretmenler gününde kendilerine gelecek hediyelerden fedakarlık yaparak, sağlığına kavuşması için maddi destek bekleyen kızımıza bağış yapmayı düşündükleri için teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı ve başarılı bir geleceğe ulaşması için büyük fedakarlıklar yapan öğretmenlerimize ve başlattıkları bu bağışa destek veren değerli velilerine Zeynep ile birlikte çok teşekkür ediyor ve tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz" diye konuştu.


Öğretmenler günü hediyeleri SMA hastası Zeynep İnci'ye umut oluyor
Öğretmenler günü hediyeleri SMA hastası Zeynep İnci'ye umut oluyor
Öğretmenler günü hediyeleri SMA hastası Zeynep İnci'ye umut oluyor
Öğretmenler günü hediyeleri SMA hastası Zeynep İnci'ye umut oluyor
Öğretmenler günü hediyeleri SMA hastası Zeynep İnci'ye umut oluyor
Öğretmenler günü hediyeleri SMA hastası Zeynep İnci'ye umut oluyor
Öğretmenler günü hediyeleri SMA hastası Zeynep İnci'ye umut oluyor
Öğretmenler günü hediyeleri SMA hastası Zeynep İnci'ye umut oluyor

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öğretmenler günü hediyeleri SMA hastası Zeynep İnci'ye umut oluyor - Son Dakika


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