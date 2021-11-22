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"Öğretmenler Günü hediyeniz fidan olsun" - Son Dakika

"Öğretmenler Günü hediyeniz fidan olsun"

22.11.2021 13:24

"Öğretmenler Günü hediyeniz fidan olsun" Milli Eğitim Bakanlığınca, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde hem öğretmenlere hem de ülkeye anlamlı ve kalıcı bir hediye sunmak için başlatılan, "Öğretmenim İçin Bir Fidan" kampanyasına ilgi her geçen gün artıyor.

"Öğretmenler Günü hediyeniz fidan olsun"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığınca, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde hem öğretmenlere hem de ülkeye anlamlı ve kalıcı bir hediye sunmak için başlatılan, "Öğretmenim İçin Bir Fidan" kampanyasına ilgi her geçen gün artıyor. Kampanya kapsamında, kısa sürede 55 bin fidan bağışına ulaşıldı.

Ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen ve vatandaşları deriden etkileyen orman yangınları sonrasında, harekete geçme kararı alan Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin de bu kapsamda çevre ve doğa bilincini geliştirmek amacıyla "Öğretmenim İçin Bir Fidan" kampanyası başlattı. 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde başlatılan bu kampanya kapsamında bağışlanacak olan her 100 bin fidan için bir hatıra ormanı oluşturacak. Kampanya çerçevesinde öğrenciler ve vatandaşlar, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sayfasında yer alan; http://meb.ai/K1SbSf bağlantısı üzerinden yapacakları fidan bağışını, öğretmenlerinin isimleriyle sertifikalandırabilecekler.

Kampanyaya ilk destek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile gerçekleştirilen bu kampanyada öğrenciler, istedikleri kadar fidanı öğretmenlerine armağan edebilecek. Kampanyaya ilk destek Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısında yer alan 15 Temmuz Demokrasi Müzesinde fidan dikim törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmişti.

Öğretmenler Günü hediyeniz fidan olsun
Öğretmenler Günü hediyeniz fidan olsun
Öğretmenler Günü hediyeniz fidan olsun
Öğretmenler Günü hediyeniz fidan olsun

milli eğitim bakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Orman Yangınları, Öğretmenler Günü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Öğretmenler Günü hediyeniz fidan olsun' - Son Dakika


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