Öğretmenler Günü için Hatay'a fidan bağışı yapıldı - Son Dakika

Hatay'da meydana gelen yangında yok olan ormanların yeşillendirilmesi ve doğaya yeniden kazandırılması için Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı iş birliğiyle 'Bir Fidan, Bin Nefes' projesini başlatan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Öğretmenler Günü'ne özel öğretmenler adına fidan bağışında bulundu.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı (OGEM-VAK) iş birliğiyle Hatay'da meydana gelen yangından sonra başlattığı 'Bir Fidan, Bin Nefes' projesine 24 Kasım Öğrretmenler Günü nedeniyle öğretmenler adına fidan bağışladı.

"DOĞAYA NEFES OLDUK"

Konuya ilişkin açıklama yapan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren, "Bir fidan, doğa için bin nefes demektir. Geleceğimize değer katan ve çocuklarımızı özenle, sevgiyle yetiştiren her bir öğretmenimiz için, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Hatay'a fidan bağışında bulunarak doğaya nefes olduk. Kendisini toplumsal gelişim için adamış değerli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.

"BİR FİDAN, BİN NEFES"

Öğrencilerinin, 'Bir Fidan, Bin Nefes' projesiyle bu kış doğayı giydirdiğini ifade eden Özeren, "Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde; fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller yetiştiren, yazdığımız ilk harfleri, okuduğumuz ilk satırları, her zaman iyinin ve doğrunun yanında yer almayı, hatalarımızdan ders almayı, saygılı olmayı ve doğa sevgisini öğreten, güzel memleketimizin her köşesinde fedakarca görev yapan öğretmenlerimiz için, doğaya nefes olduk" diye konuştu.