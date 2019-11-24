Öğretmenler Günü'nde sürpriz ziyaret duygulandırdı

- Öğretmenler Günü'nde sürpriz ziyaret duydulandırdı

35 yıl sonra öğretmenlerine sürpriz yaptılar

MALATYA - 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde en güzel hediyelerden birini Malatya'da öğretmenlik yapan Cumali Dedeoğlu aldı. 35 yıl önce mezun ettiği öğrencilerinin sürpriz ziyareti ile sevinen Dedeoğlu, günün en güzel hediyesini aldığını söyledi.

1980'li yıllarda mesleğe Zonguldak'ta göreve başlayan Cumali Dedeoğlu, burada yaklaşık 5 yıllık görev süresinin ardından tayini çıktı. Birçok görev yerinin ardından Malatya'da halen öğretmenlik görevine devam eden Dedeoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 35 yıl önceki öğrencilerinin ziyareti ile duygulandı.

Cumali Dedeoğlu'nun 35 yıl önce Zonguldak'ta mezun ettiği öğrenciler, bir araya gelip kendilerinde büyük emeği olan öğretmenlerini ziyaret ettiler. Zonguldak, İstanbul ve Kocaeli'nden gelip Malatya'da buluşan öğrencilerin ziyareti ile duygu dolu anlar yaşayan Öğretmen Cumali Dedeoğlu, "Zonguldak denince ayrı bir heyecan ayrı bir duygu. Orhan Veli'nin dediği gibi siyah akar Zonguldak'ın deresi alın karası değil kömür karası. Sizlerden birisinin hediye ettiği saat altında bu dörtlük yazıyordu" dedi.

"Malatya benim hayatımda ne kadar önemliyse Zonguldak'da o kadar önemli" diyen Dedeoğlu, "Çünkü Zonguldak sizlersiniz. İyi ki Zonguldak'ta göreve başlamışım, iyi ki sizlerle hayatım kesişmiş, sizleri çok seviyorum. Bu bedenim var olduğu sürece sizlerden kopmayacağım" şeklinde konuştu.

Öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Gününde unutmadığı öğretmenlerine hediye verirken, günün anısına bolca hatıra fotoğrafı çektiler.