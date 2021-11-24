Üye Girişi
Öğretmenler Gününde genç öğretmenler yemin etti - Son Dakika

Öğretmenler Gününde genç öğretmenler yemin etti

24.11.2021 18:13

- Öğretmenler Gününde genç öğretmenler yemin etti Bursa'da Öğretmenler Günü kutlamalarında 10 öğretmen göreve başlamak için yemin etti.

- Öğretmenler Gününde genç öğretmenler yemin etti

BURSA - Bursa'da Öğretmenler Günü kutlamalarında 10 öğretmen göreve başlamak için yemin etti. Ayrıca bu sene emekliliğe ayrılan öğretmenlere Bursa Valisi Yakup Canpolat tarafından plaket takdim edildi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende Atatürk anıtına çelenk sunuldu. 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Merinos AKKM'de devam eden törene Vali Yakup Canpolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş katıldı. 10 öğretmen göreve başlamak için yemin ederken, emekli olan öğretmenlere plaket takdim edildi. Şehit öğretmenlerin de anıldığı programda okullar tarafından müzik ve şiir dinletisi sunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, yaptığı konuşmada, " Kıymetli öğretmenlerimiz. Öğretmenler Günü vesilesiyle sizleri saygıyla selamlıyorum. Ülkemizi muasır medeniyetler üstü seviyeye taşıma hedefiyle hareket ederek, her günü bir diğerinden farklı olan, üreten ve üretim için ilham veren, her gün yeni bir şeyler öğrenmeye çabalayan öğretmenlerimiz, milletimizin geleceğini temin edeceklerdir. Öğretmenlerimiz yarınlarımızın ümidi evlatlarımızı, vatanını ve milletini seven, insan hakları ve demokrasiyi özümsemiş, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan fertler olarak yetiştirme görevini fedakarca yerine getirmektedir. Atatürk, "Eserinin üzerinde imzası olmayan yegane sanatkar öğretmendir" diyor. Öğretmenlik bir hayat tarzıdır. Zaman ve mekandan bağımsız, özünde en yüce duyguları barındıran akıl ve gönül işidir. Yerli, milli ve manevi değerlerine bağlı, bilimsel ve akademik çalışmalarında öne çıkan, yaptığı her işi en iyi şekilde yapan, ülkemizi 2023-2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla ilerletecek bir nesil öğretmenlerimizin eseri olacaktır" ifadelerini kullandı.

Öğretmenler Gününde genç öğretmenler yemin etti
Öğretmenler Gününde genç öğretmenler yemin etti
Öğretmenler Gününde genç öğretmenler yemin etti
Öğretmenler Gününde genç öğretmenler yemin etti

milli eğitim bakanlığı, Öğretmenler Günü, Öğretmen, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öğretmenler Gününde genç öğretmenler yemin etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım 18:58 Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım Şehit Binbaşı Mete Yıldırım gözyaşlarıyla toprağa verildi 17:16 Şehit Binbaşı Mete Yıldırım gözyaşlarıyla toprağa verildi Bu araştırma korkuttu! Açık havada maske takmadan uygulanan sosyal mesafe kuralı hiçbir işe yaramıyor 16:35 Bu araştırma korkuttu! Açık havada maske takmadan uygulanan sosyal mesafe kuralı hiçbir işe yaramıyor
Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de 16:32 Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! 16:31 İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! Cansız bedeninin üzerinde larvalar oluşmuş 15:55 Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! Cansız bedeninin üzerinde larvalar oluşmuş
Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı 15:22 Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı Toprak Mahsulleri Ofisi: Uygun fiyattan satışa başladık, un arzında sıkıntı yok 14:37 Toprak Mahsulleri Ofisi: Uygun fiyattan satışa başladık, un arzında sıkıntı yok

Son Dakika Haberleri
18:30 Galatasaray kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! İşte Fatih Terim'in takımdan göndereceği 5 futbolcu
18:27 HSK'da Hamit Kocabey'in boş kalan koltuğuna Havvanur Yurtsever seçildi
18:18 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu meydanlara inme çağrısı yapıyor! İlk miting Mersin'de
18:17 Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 14 kulübün aldığı ortak kararı duyurdu: Hakemlerle ilgili konuşmayacağız
18:01 Feghouli'den, Fenerbahçe değerlendirmesi: 10 maç oynasak 9'unu kazanırdık
17:59 Ölüp yeniden dirildiğini açıklayan kadın, cehennemi anlattı: Korkunç şeyler gördüm
17:42 Fatih Terim derbi sonrası ilk kez konuştu: Derbinin telafisi vardır, Marsilya maçının yoktur
17:41 Türkiye'ye ziyarette bulunan BAE Prensi ile 9 alanda anlaşma imzalandı
17:23 Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla
16:52 Bu uçak pide salonu olacak!
Özel harekat polisi kocası, yeni görev yerine gitmesin diye çıkan tartışma kanlı bitti! Genç kadın müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor Özel harekat polisi kocası, yeni görev yerine gitmesin diye çıkan tartışma kanlı bitti! Genç kadın müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor         
19:00
Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla         
17:23
Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor         
16:38
Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu! Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu!         
16:33
Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı         
16:31
Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü         
16:30
Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi         
15:27
İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı         
14:52
Genç kadın, apartmanın bodrum katında öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası Genç kadın, apartmanın bodrum katında öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası         
14:12
Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum         
12:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi         
11:54
Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü         
11:43
"Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum         
11:39
Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu         
11:28
Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi         
10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller         
08:36
Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı         
08:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 19:20:36. #1.13#
SON DAKİKA: Öğretmenler Gününde genç öğretmenler yemin etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement