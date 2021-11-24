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'Öğretmenler gününde' Nurcan öğretmene ve öğrencilerine 400 fidanla sürpriz yapıldı - Son Dakika

'Öğretmenler gününde' Nurcan öğretmene ve öğrencilerine 400 fidanla sürpriz yapıldı

24.11.2021 19:57

'Öğretmenler gününde' Nurcan öğretmene ve öğrencilerine 400 fidanla sürpriz yapıldı -Öğretmenin isteğine sürpriz cevap geldi, okul resmen yeşerdi Diyarbakır'ın Bismil İlçesinde bulunan Atatürk İlkokulu sınıf öğretmeni Nurcan Taşçıer Kurt'un Orman Genel Müdürlüğüne yazdığı mesaj sürprizle cevaplandı.

'Öğretmenler gününde' Nurcan öğretmene ve öğrencilerine 400 fidanla sürpriz yapıldı

-Öğretmenin isteğine sürpriz cevap geldi, okul resmen yeşerdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil İlçesinde bulunan Atatürk İlkokulu sınıf öğretmeni Nurcan Taşçıer Kurt'un Orman Genel Müdürlüğüne yazdığı mesaj sürprizle cevaplandı. Nurcan öğretmenin okulu, 'Öğretmenler Gününde' 400 fidanla yeşerdi.

Bismil ilçesinde bulunan Atatürk İlkokul 3. Sınıf öğretmeni Nurcan Taşçıer Kurt, öğrencilerle birlikte okulun bahçesini ağaçlandırma hayali kurdu. Twitter üzerinden Orman Genel Müdürlüğü'ne mesaj atarak fidan talebinde bulundu. Nurcan öğretmen, beklenmediği sürprizle karşılaştı. '24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla harekete geçen Orman Genel Müdürlüğü, ünlü oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Mehmet Zeki Bayıcı ve Diyarbakır Orman İşletme Müdürü Metin Eratilla, 400 fidan ile birlikte okula gelerek sınıfa girip yaparak sürpriz yaptı. Sürpriz karşısında kısa süreliğine şoka giren Nurcan öğretmen, hayallerinin geçekleştiğini görünce sevinçten konuşamadı.

"Heyecanlıyım, hayalimiz gerçek oldu"

Öğretmenler gününde karşılaştığı sürprizden kaynaklı çok mutlu olduğunu kaydeden Nurcan Taşçıer Kurt, hayalinin gerçekleşmesinden kaynaklı sevindiğini belirtti. Kurt, "Sene başı böyle bir düşüncem vardı, okula başlarken çocuklara birer fidan hediye edip çevremizi yeşillendirmeyi düşünmüştük, hayal etmiştim. Orman Genel Müdürlüğü'ne mesaj gönderdim Twitter'da. Sonra bugün karşılığını aldık, yani beklemiyordum. Gerçekten şu an çok heyecanlıyım, hayalimiz gerçek oldu. Teşekkür ederim, sağ olun, çok heyecanlıyım şu an kalbim küt küt atıyor konuşamıyorum bile gerçekten" dedi.

"Bana en çok heyecan veren organizasyonlardan bir tanesi bu oldu"

Ünlü oyuncu Sinan Çalışkanoğlu'da, hem geleceğe nefes olma hem de öğretmenin hayalinin gerçekleşmesine vesile olmaktan çok memnun kaldığını kaydetti. Çalışkanoğlu, "Öncü olarak bir sürü organizasyonda bulundum. Ama bana açıkçası en çok heyecan veren, organizasyonlardan bir tanesi bu oldu. Hem geleceğe nefes olmakla ilgili hem de çocuklarımızla ilgili bir de sizin hayalinizin gerçekleşmesiyle ilgili böyle bir şeyin içerisinde küçücük bir parça olabildiysem, küçük bir destekte bulunabildiysem ne mutlu bana" diye konuştu.

"Öğretmenimiz kadar bizler de heyecanlıyız"

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Mehmet Zeki Bayıcı ise öğretmenin heyecanı kadar heyecanlı olduklarını ve çağrıya sessiz kalmadıklarını vurguladı. Bayıcı, "En az öğretmenimiz kadar bizler de heyecanlıyız. Öğretmenimize böyle bir fırsat verdiği için, bizim için de ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Biz zaten Orman Genel Müdürlüğü olarak bütün okul bahçelerinin ağaçlandırılması için çalışmalarımızı yapıyoruz, ama bazen özellikle böyle şehir içerisinde bahçesi biraz daha küçük olan alanlarda tabi bazen talepler doğrultusunda bu işlemleri yapıyoruz. Hocam da vesile oldu, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten biz en az onun kadar mutluyuz" şeklinde konuştu.

Öğrencilere çanta ve çeşitli sürpriz hediyeler dağıtan Orman Genel Müdürlüğü ekipleri daha sonra katılımcılarla birlikte okulun bahçesine fidan dikti. Nurcan öğretmene yapılan sürprize Bismil Kaymakamı Enver Hakan Zengince eşlik etti.

'Öğretmenler gününde' Nurcan öğretmene ve öğrencilerine 400 fidanla sürpriz yapıldı
'Öğretmenler gününde' Nurcan öğretmene ve öğrencilerine 400 fidanla sürpriz yapıldı
'Öğretmenler gününde' Nurcan öğretmene ve öğrencilerine 400 fidanla sürpriz yapıldı
'Öğretmenler gününde' Nurcan öğretmene ve öğrencilerine 400 fidanla sürpriz yapıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Orman Genel Müdürlüğü, Diyarbakır, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Öğretmenler gününde' Nurcan öğretmene ve öğrencilerine 400 fidanla sürpriz yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Öğretmenler gününde' Nurcan öğretmene ve öğrencilerine 400 fidanla sürpriz yapıldı - Son Dakika
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