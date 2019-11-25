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Öğretmenler gününde şampiyon oldu

6 saat önce

Isparta'da uzun yıllar Beden Eğitimi öğretmenliği yapan ve şuan Alanya'da görev yapan Derya Keser, Türkiye Eğitimciler Tenis Turnuvasında şampiyon oldu.

Öğretmenler gününde şampiyon oldu, System.String[]

Isparta'da uzun yıllar Beden Eğitimi öğretmenliği yapan ve şuan Alanya'da görev yapan Derya Keser, Türkiye Eğitimciler Tenis Turnuvasında şampiyon oldu.


Beden Eğitimi Öğretmeni Derya Keser, 15-23 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen 24 Kasım Türkiye Eğitimciler Tenis Turnuvasında boy gösterdi. Milli Eğitim Bakanlığı, Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi desteği ve Alanya tenis kulübünün ev sahipliğinde Türkiye'nin tüm illerinden gelen öğretmenler arasında yapılan turnuvada Beden Eğitimi Öğretmeni Derya Keser şampiyon oldu.


Keser, ödülünü Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'den aldı. - ISPARTA

Türkiye, Tenis, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:07 Kaynak: İHA
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