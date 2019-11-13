Öğretmenler gününe özel düzenlenen etkinlikte öğrenciler öğretmenlerine mektup yazdı

İl Milli Eğitim Müdürü Mete, ilkokul öğretmenine mektup yolladı

GAZİANTEP - PTT, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sanko Park iş birliği ile 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel düzenlenen etkinlikte, öğrenciler, öğretmenlerine mektup yazarak onlara olan sevgi ve minnetlerini dile getirdi.

PTT Başmüdürü Zekai Özkan ve Gaziantep İl Mili Eğitim Müdürü Cengiz Mete'nin katılımlarıyla Sanko Park'ta düzenlenen 'öğretmenine bir mektup da sen yaz' kampanyasına öğrenciler, yoğun ilgi gösterdi. Sanko Park zemin kattaki stanttan ücretsiz temin edilen kartpostallar ile öğrenciler duygularını öğretmenlerine yazarak ücretsiz gönderim sağladı. 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde öğretmenlerine mektup yollayabilmek için uzun kuyruk oluşturan öğrenciler, öğretmenlerine mektup yazarak onlara olan sevgi ve minnet duygularını kaleme aldı.

Kampanyaya katılarak ilkokul öğretmenine mektup yazıp gönderen İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, "İlimizde bir hafta sürecek etkinlikler düzenledik. Birçok kurumla işbirliği içerisinde olduk. Bunlardan bir tanesi de Gaziantep PTT Başmüdürlüğümüz ile yürüttüğümüz öğretmene vefa konulu mektup temalı bir proje. Açıkçası herkesin hayatında iz bırakan öğretmenler vardır. Bizim de daha çok hayatımıza iz bırakan öğretmen kimdir diye baktığımızda aklımıza ilkokul öğretmenleri gelir. Ben de bugün özellikle ilkokul öğretmenime mektup yazdım. Hakikaten üzerimizde büyük bir emeği var. biz iyi bir öğretmene denk geldiğimizi düşünüyorum. İnşallah bütün çocuklarımız aynı imkanları bulur" dedi.

PTT Başmüdürü Zekai Özkan da öğretmenine mektup yazıp yollayarak, "Sanko Park AVM ile yaptığımız işbirliği kapsamında 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde yaptığımız işbirliği sonucu Gaziantep'teki öğrenci kardeşlerimize öğretmenlerine mektup atma kampanyası oluşturduk. Mektup zarflarımızı PTT olarak bizler oluşturduk, Sanko Park da mektupların gönderileceği pulları oluşturdu. Sevgili öğrencilerimiz, çok değerli öğretmenlerine bu çok değerli haftada mektup yazacaklar. Ben bu kampanyada bize destek veren Sanko Park yönetimine ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.