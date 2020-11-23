Öğretmenler Gününe özel yüzme eğitimi - Son Dakika

Öğretmenler Gününe özel yüzme eğitimi

23.11.2020 18:39
Öğretmenler Gününe özel yüzme eğitimi, System.String[]

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 'Yüzme bilmeyen kalmasın' Projesi kapsamında, il ve ilçedeki tüm öğretmenlere 24 Kasım-24 Aralık 2020 tarihleri arasında 100.Yıl Yüzme Havuzunda ücretsiz yüzme eğitimi verilecek.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 'Yüzme bilmeyen kalmasın' Projesi kapsamında, il ve ilçedeki tüm öğretmenlere 24 Kasım-24 Aralık 2020 tarihleri arasında 100.Yıl Yüzme Havuzunda ücretsiz yüzme eğitimi verilecek.

24 Kasım Öğretmenler Gününe özel bay ve bayan tüm öğretmenlere antrenörler tarafından haftanın 6 günü yüzme eğitimlerinin verileceğini duyuran Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu kendisinin de 8 yıl öğretmenlik yaptığını, öğretmenlerin bir gün değil, bir ömür saygıya ve hürmete layık olduğunu söyledi.

Müdür Keleş, "Siz öğretmenler, ülkemizi aydınlık geleceğe taşımak gibi yüksek ideallere sahip, geçmişini bilerek geleceğe güvenle bakan ve ülkemizin yarınlarını emanet edeceğimiz nesiller yetiştiren, kutsal bir mesleğin fedakar mensuplarısınız.

Yarınki büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında mihenk taşı olacak gençlerimize rehberlik eden, ışık olan siz değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.

Korona virüs tedbirlerini azami şekilde uyguladıklarını vurgulayarak pandemi kurallarına uygun bir şekilde havuzlarımızda cankurtaran, uzman antrenörler ile tesislerimizde hizmet devam edeceğiz. İnşallah Adıyaman'da yüzme bilmeyen kalmasın projesiyle de herkese ücretsiz bir şekilde yüzme dersi alarak yüzmeyi öğrenecek. 7'den 70'e herkesi 24 saat açık olan 100. Yıl Kapalı Yüzme Havuzundaki ücretsiz yüzme kurslarımıza bekliyoruz. Öğretmenlerimiz, kimlik kartlarını yanlarında bulundurarak yüzme havuzundan yararlanabilecek" diye konuştu. - ADIYAMAN

Öğretmenler Gününe özel yüzme eğitimi

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öğretmenler Gününe özel yüzme eğitimi - Son Dakika


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