Öğretmenler hijyenik yaşam için "hava sterilizasyonu" üretti - Son Dakika

Öğretmenler hijyenik yaşam için "hava sterilizasyonu" üretti

16.11.2020 11:31
Öğretmenler hijyenik yaşam için

Tekirdağ'da Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli iki öğretmen, kapalı alanlarda bulunabilecek virüs ve bakterilerin yok edilmesi için tasarladıkları sterilizasyon cihazıyla, Kovid-19 ile mücadeleye destek sunmak istiyor.

Tekirdağ'da Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli iki öğretmen, kapalı alanlarda bulunabilecek virüs ve bakterilerin yok edilmesi için tasarladıkları sterilizasyon cihazıyla, Kovid-19 ile mücadeleye destek sunmak istiyor.

Bilişim teknolojileri şefi Serdar Daloğlu ve bilişim teknolojileri öğretmeni Hasan Yalçın, okulda kendi imkanlarıyla hava sterilizasyon cihazı geliştirdi.

Denemesi yapıldıktan sonra okulların açılmasıyla sınıflarda kullanılmaya başlanan cihazın, ilerleyen aşamada seri üretimi amaçlanıyor.

Okul müdürü Nesrin Demirci, AA muhabirine, salgın sürecinde okul olarak maske üretimi yaparak ellerinden geldiğince Kovid-19 ile mücadeleye destek olduklarını söyledi.

Bu konuda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Demirci, "Bilim teknolojileri alanı öğretmenlerimiz kendi imkanlarıyla hepa filtre, UVC lambalı hava sterilizasyonu cihazı üretti. Bu cihaz 50 metrekarelik bir alanı yarım saatte temizliyor. Cihazı okulumuzda kullanmaya başladık. Okul olarak cihazın üretiminin devam etmesini istiyoruz." dedi.

"Seri üretim yapabilecek durumdayız"

Öğretmen Yalçın da salgın ortaya çıktıktan sonra hava sterilizasyonu, hijyen ve maskenin çok önemli hale geldiğini dile getirdi.

Salgınla mücadelede kendilerinin de görev almak istediklerini vurgulayan Yalçın, "Yüz yüze eğitim başlayacağı için hava sterilizasyonu cihazının önemli olduğunu düşündük. UVC lambanın virüs ve benzeri şeyleri temizlediğini, yine aynı şekilde hepa filtrenin hastanelerde kullanıldığını öğrendik. Bunların hepsinin aynı anda herhangi bir ortamı temizleyeceğini düşündük ve böyle bir proje gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Cihazı tamamen kendi imkanlarıyla ürettiklerini anlatan Yalçın, "İlk başta böyle bir cihazın olup olmadığını araştırdık. Bu cihazların meslek lisesinde üretildiğinde daha ucuza ortaya çıkarılacağını belirledik. Piyasadakilerin maliyetinin çok yüksek olduğunu görünce üretmeyi düşündük." diye konuştu.

Yalçın, salgının artması nedeniyle cihazı hızlı şekilde ürettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Cihaz 50 metrekarelik alanı temizliyor. Bunu hem UVC lamba hem de hepa filtre ile yapıyor. Talep olması halinde seri üretim yapabilecek durumdayız. Bunu daha da geliştirerek üretmek istiyoruz. Biz öğrencilerimizle çalışıyoruz. Ne kadar ihtiyaç olursa o kadar üretim yapabiliriz. Bunu biz ilk olarak sınıf bazlı düşündük fakat oransal olarak büyütüldüğünde istenilen alanı temizleme imkanına sahiptir."

Zübeyde Hanım, Tekirdağ, Bilişim, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğretmenler hijyenik yaşam için 'hava sterilizasyonu' üretti - Son Dakika


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