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Öğretmenler hünerlerini satranç turnuvasında gösterdi

6 saat önce

Öğretmenler hünerlerini satranç turnuvasında gösterdiVAN - Van'ın Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen '24 Kasım Başöğretmen Satranç Turnuvası' kapsamında 60 öğretmen kıyasıya yarıştı.

Öğretmenler hünerlerini satranç turnuvasında gösterdi

VAN - Van'ın Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen '24 Kasım Başöğretmen Satranç Turnuvası' kapsamında 60 öğretmen kıyasıya yarıştı.

Erciş Deprem Şehitleri Öğretmenevinde 2 gün devam eden ve 7 tur şeklinde gerçekleşen maçlarda, öğretmenler hünerlerini ortaya koydu. Turnuva hakkında bilgi veren Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, ara tatili fırsat bilerek öğretmenler arasında satranç turnuvası düzenlediklerini ve turnuvanın ismini de '24 Kasım Başöğretmen Satranç Turnuvası' olarak belirlediklerini ifade ederek, "Yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle ara tatili fırsat bilerek öğretmenlerimiz arasında bir satranç turnuvası düzenledik. Turnuvaya ilçemizde görev yapan 60 öğretmen arkadaşımız katılım sağladı. 2 gün ve 7 tur şeklinde gerçekleşen turnuva sonucunda Mehmet Faruk Karaaslan, Oğuzhan Bulut ve Şahabettin Polat isimli meslektaşlarımız rakiplerini eleyerek dereceye girmeyi başardılar. Meslektaşlarımıza ödüllerini 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde takdim edeceğiz. Amacımız satranç gibi zeka oyunlarının öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz arasında yaygınlaşmasını sağlamaktır" dedi.

Öğretmenler hünerlerini satranç turnuvasında gösterdi

Erciş, Van, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:58 Kaynak: İHA
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