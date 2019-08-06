Öğretmenler için "drama eğitimi" başladı
27 dakika önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 280 bin okul öncesi ve sınıf öğretmeni için drama eğitimi başlattıklarını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:10 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, 280 bin okul öncesi ve sınıf öğretmeni için drama eğitimi başlattıklarını bildirdi.
Selçuk, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, "Drama, empatiyi, öz güveni, hareketi, enerjiyi, hayali, takım olmayı, hayatı deneyimletir. 280 bin okul öncesi ve sınıf öğretmenimiz için drama eğitimlerini başlattık. Eğitimlerden sonra 'şimdi çocuklarımız' diyeceğiz ve drama atölyelerinin kapılarını çocuklarımıza açacağız." ifadelerini kullandı.
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