Son Dakika Haberleri: Öğretmenler için "drama eğitimi" başladı
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Öğretmenler için "drama eğitimi" başladı

27 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 280 bin okul öncesi ve sınıf öğretmeni için drama eğitimi başlattıklarını bildirdi.

Öğretmenler için
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 280 bin okul öncesi ve sınıf öğretmeni için drama eğitimi başlattıklarını bildirdi.
Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Drama, empatiyi, öz güveni, hareketi, enerjiyi, hayali, takım olmayı, hayatı deneyimletir. 280 bin okul öncesi ve sınıf öğretmenimiz için drama eğitimlerini başlattık. Eğitimlerden sonra 'şimdi çocuklarımız' diyeceğiz ve drama atölyelerinin kapılarını çocuklarımıza açacağız." ifadelerini kullandı.
Ziya Selçuk, Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:10 Kaynak: AA
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