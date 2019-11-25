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Öğretmenler için konser

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir konser programı düzenlendi.

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Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir konser programı düzenlendi.


Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkü-Der Yurttan Türküler Korosu tarafından konser verdi. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen "Malatya Konseri"nde sevilen türküler seslendirildi. Çeşitli eserlerin icra edildiği konser, dinleyicilerin beğenisini aldı.


Konser programı sonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İnanç Kara Ölmeztoprak tarafından, korodaki sanatçılara çiçek takdim edildi. - MALATYA

Öğretmenler Günü, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:45 Kaynak: İHA
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