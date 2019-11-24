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Öğretmenler için pedal çevirdiler

6 saat önce

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ile Bisiklet Dostluğu Grubu işbirliğinde düzenlenen 'Öğretmen Hayatı Değiştirir' bisiklet etkinliğine onlarca Eskişehirli katıldı.

Öğretmenler için pedal çevirdiler, System.String[]

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ile Bisiklet Dostluğu Grubu işbirliğinde düzenlenen 'Öğretmen Hayatı Değiştirir' bisiklet etkinliğine onlarca Eskişehirli katıldı.


Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Eskişehir Bisiklet Dostluğu Grubu ile öğretmenler için bisiklet etkinliği düzenledi. Odunpazarı Meydanı'ndan başlayan 'Öğretmen Hayatı Değiştirir' adlı etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise şehir dışında olduğu için etkinliğe katılamadı. Etkinliğe Başkan Kurt'u temsilen Odunpazarı Belediye Başkan Vekili Serdar Aksoy ile yaklaşık 60 bisikletçi katıldı. Etkinlik öncesinde açıklama yapan Aksoy ve bisikletçiler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir' yazılı pankart açtı. Kısa bir konuşma yapan Aksoy, öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü de kutladı. Bisikletlerine öğretmenler ile ilgili mesajların yer aldığı küçük dövizler asan bisikletçiler şehir turu attı. Etkinlik, başladığı gibi Odunpazarı Meydanı'nda sona erdi. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 02:15 Kaynak: İHA
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