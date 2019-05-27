Öğretmenler iftarda buluştu

DÜZCE(İHA) – Düzce Bahçeşehir Koleji ve Birey Özel Eğitim kursunda görev yapan yöneticiler ve öğretmenler düzenlenen iftar yemeğine buluştular.

DÜZCE(İHA) – Düzce Bahçeşehir Koleji ve Birey Özel Eğitim kursunda görev yapan yöneticiler ve öğretmenler düzenlenen iftar yemeğine buluştular.



Öğretmenler ve yöneticileri düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldiler. İftar yemeğine tam kadro katılan öğretmenler hem Ramazan Ayı'nda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadılar hem de bol bol sohbet etme fırsatı yakaladılar.



Bahçeşehir Koleji ve Birey Özel Eğitim Kursu Düzce Kurucu Mehmet Albayrak, "Öğretmenlerimizle bir araya gelerek iftar yaptık. Böyle bir eğitim kadrosu ile çalışmak benim için oldukça büyük onurdur. Öğretmenlerimize ve idarecilerimize teşekkür ederim" dedi. - DÜZCE

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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