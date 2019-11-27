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Öğretmenler, ilçenin tanıtımı için kaya tırmanışı yaptı

7 saat önce

DİYARBAKIR'ın sarp kayalıklara, kaynak suyuna ve doğal güzelliklere sahip Çermik ilçesinde 35 öğretmen, milli dağcılar eşliğinde ilçenin tanıtımı için kaya tırmanışı gerçekleştirdi.

Öğretmenler, ilçenin tanıtımı için kaya tırmanışı yaptı, System.String[]

DİYARBAKIR'ın sarp kayalıklara, kaynak suyuna ve doğal güzelliklere sahip Çermik ilçesinde 35 öğretmen, milli dağcılar eşliğinde ilçenin tanıtımı için kaya tırmanışı gerçekleştirdi.

Coğrafi yapısı nedeniyle birçok doğal kaya tırmanış parkuruna sahip Çermik ilçesinde dağcılık sporuna ve ilçenin tanıtımını yönelik çalışmalar başlatıldı. Çermik Kaymakamı Nazlı Demir'in öncülüğünde başlatılan çalışmalarla, bölgenin kaya tırmanışı açısından ilçenin var olan potansiyeli ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Etkinlik kapsamında Kaymakamı Nazlı Demir'in katkılarıyla oluşturulan tırmanış parkuru Çermik kaplıca bölgesinde yapıldı. Çermik Anadolu Lisesi öğretmenleri de oluşturulan kaya tırmanış parkurunda ilçe turizmini tanıtma amaçlı tırmanış gerçekleştirdi. Tırmanışa milli sporcular eşliğinde katılan 35 öğretmen, hem spor yapıp stres attı. Öğretmenler etkinliğe ilçe tanıtımına katkı sağlamak amacıyla katıldıklarını belirtti.


Nazlı Demir, Çermik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:18 Kaynak: DHA
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