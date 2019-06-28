Öğretmenler internet kullanımı hakkında bilgilendirildi

Erzurum'da yürütülen "İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı" projesi kapsamında, öğretmenlere öğrencilerin internet kullanımıyla ilgili seminerin verildiği bildirildi.

Erzurum'da yürütülen "İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı" projesi kapsamında, öğretmenlere öğrencilerin internet kullanımıyla ilgili seminerin verildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Toplum Destekli Polislik Şubesince, Erzurum Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen projesi çerçevesinde, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Eğitim Birimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Peker tarafından ilçelerdeki ortaokul ve liselerde görev yapan 150 bilişim teknolojileri ve rehber öğretmenine seminer verildiği belirtildi.

Seminer kapsamında katılımcalara, teknolojinin yaşama olumlu ve olumsuz etkisi, internette çok fazla vakit geçirmenin ruh sağlığının bozulmasına yol açması, öğrencilerdeki ders başarısızlığı, öfke problemleri, yalnızlık, internetin bilinçli ve güvenli kullanımı hakkında bilgi aktarıldığı anlatıldı.

Açıklamada, seminerin ardından öğrencilerin internette geçirecekleri süreleri spor yaparak geçirmeleri amacıyla seminerlere katılan okullara futbol, voleybol ve basketbol topu gibi hediyeler verildiği kaydedildi

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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