Öğretmenler kar nedeniyle yolda kaldı - Son Dakika

Öğretmenler kar nedeniyle yolda kaldı

Yolda kalan servisi kendi imkanlarıyla itip okula ulaştılar

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir köyde görevli öğretmenler kar engeline takıldı. Servisleri yolda kalan öğretmenler kendi imkanlarıyla aracı kurtardı.

Çorum'da mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları sonrasında kar yağışı etkili oldu. Sıcaklığın gündüz 2, gece ise eksi 3'e kadar düştüğü Sungurlu ilçesinde de her yer beyaz örtüyle kaplandı. Dün akşam itibaren etkisini artıran kar yağışı sonrasında bazı köy yollarında da kar birikintileri oluşurken ulaşımda da zorluklar yaşandı.

Sabahın erken saatlerinde okula gitmek için yola çıkan öğretmenleri taşıyan servis aracı yolda kaldı. Servisten inen öğretmenler, kara saplanan aracı iterek kurtarırken okula ulaşmayı da başardı.