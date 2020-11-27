Öğretmenler Kılıçdaroğlu'ndan özür bekliyor - Son Dakika

Öğretmenler Kılıçdaroğlu'ndan özür bekliyor

27.11.2020 14:56
Öğretmenler Kılıçdaroğlu'ndan özür bekliyor, System.String[]

Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlere yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili olarak, "Dil sürçmesi değilse, öğretmenlerden özür dilemelidir" dedi.

Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlere yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili olarak, "Dil sürçmesi değilse, öğretmenlerden özür dilemelidir" dedi.

Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlere yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili konuştu. Kalkan, "Siyasi bir liderin öğretmenlerle ilgili böyle bir cümle kurması bizi üzdü. Herhalde dil sürçmesi olmuştur diyorum. İnşallah da öyledir. Eğer öyle değilse bütün öğretmenlerimizden özür dilemelidir. Öğretmenlerin iradelerini yaftalamış, demokratik düşüncelerini aşağılamış, çirkin bir üslup ile öğretmenlere hakaret etmiştir. Öğretmenlerin iradelerini yargılayan, öğretmenleri tahkir eden, öğretmenleri ötekileştiren bir siyasi liderin bu şekilde konuşmasını gerçekten esefle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Kalkan, "Eğitim Bir-Sen olarak bütün öğretmenlerimizden bu konuşmasından dolayı, özür dilenmesini istiyoruz. Çünkü öğretmenliğe saygı, öğretmene ve öğretmenin iradesine duyulan saygıdır. Bu konuyla ilgili savcılıktan suç duyurusunda bulunuyoruz. Bütün öğretmenler adına gerçekten bu cümleler öğretmenlerimizi tahkir etmiş, ötekileştirmiş ve öğretmenlerimizin hiç hak etmediği bir şekilde töhmet altında bırakmıştır" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Öğretmenler Kılıçdaroğlu'ndan özür bekliyor

Kemal Kılıçdaroğlu, Eğitim Bir Sen, Aydın Kalkan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öğretmenler Kılıçdaroğlu'ndan özür bekliyor - Son Dakika


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