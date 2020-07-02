Öğretmenler kitapları dezenfekte edip öğrencilere dağıtıyor - Son Dakika

Öğretmenler kitapları dezenfekte edip öğrencilere dağıtıyor

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, özel bir okulun öğretmenleri koronavirüs salgını nedeniyle okullarında eğitim göremeyen öğrencilerine kitap dağıtıyor.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, özel bir okulun öğretmenleri koronavirüs salgını nedeniyle okullarında eğitim göremeyen öğrencilerine kitap dağıtıyor. Kütüphanelerinde bulunan kitapları tek tek dezenfekte eden öğretmenler, ardından kapı kapı dolaşıp öğrencilerine ulaştırıyor.

Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'ndeki özel bir okulun öğretmenleri, koronavirüs salgını sürecinde öğrencilerini yalnız bırakmadı. Öğretmenler, salgın nedeniyle derslerine bir süre uzaktan eğitimle devam eden öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, onları ziyaret edip moral ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla kütüphanede bulunan kitapları tek tek dezenfekte ettikten sonra ev ev gezerek öğrencilerine ulaştırıyor. Okul bünyesinde bulunan 200 öğrencinin bir bölümüne ulaştırılan kitapların, belirli aralıklarla götürülerek bütün öğrencilere ulaştırılması hedefleniyor.

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'TEK TEK KİTAPLARI DENEZFEKTE EDİYORUZ'

Kütüphanede bulunan kitapları tek tek dezenfekte ettikten sonra öğrencilere dağıtımını gerçekleştirdiklerini söyleyen coğrafya öğretmeni Koray Akyüz, "Pandemi sürecinde öğrencilerimizden uzak kaldık, onlarla iletişime geçmek için kitap dağıtmayı düşündük ve geçen ay bir defa kitap dağıttık. Dağıttığımız kitapları da dezenfektanlarla temizledik. Bu şekilde öğrencilerimize kitapları dağıttık. Onlara dokunabildiysek, öğretmenler olarak ne mutlu bize. Okulda bulunan öğrenciler arasında bir kura çekerek kitapları dağıtıyoruz. Aslında bütün öğrencilere ulaşmayı hedefliyoruz ve yaz tatili boyunca da bu çalışmalarımızı devam ettirmeyi düşünüyoruz" dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZE EN DEĞERLİ HEDİYEMİZ OLAN KİTAPLARI GÖTÜRÜYORUZ'

Öğrencilere destek olmayı hedeflediklerini belirten edebiyat öğretmeni Sinan Baş ise "Okulumuz devlet destekli ücretsiz bir okul. Bu sene açıldı ama koronavirüs salgını bizi de etkiledi. Eğitim ve öğretime ara vermek zorunda kaldık. Biz eğitim modeli olarak çocuklarımızla iş birliği içinde bir eğitim modelini tercih etmiştik. Fakat bu süreç bizi olumsuz etkilediği için yönetimimizle konuşup, çocuklarımız için ne yapabiliriz diye konuştuk. Ortaya böyle bir fikir çıktı. Bu projedeki amacımız, çocuklarımızın yanlarında olabilmek, onlarla az da olsa özlemimizi giderebilmek ve onlara en değerli hediyemiz olan kitaplarımızı sunabilmekti" diye konuştu.

'KİTABIMI ALDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Öğrencilerden Ada İlhan, "Gerçekten çok sevindim, çünkü bu dönemde moral ve motivasyon çok önemli. Öğretmenlerimiz de bize ciddi anlamda, çok destek oluyor. Hem görüntülü konuşuyoruz hem de soru çözümleri yapıyoruz. Pandemi süreci benim için zorlu geçti, evde test çözüyorum, film izliyorum, konu tekrarlarımı yapıyorum. Kitabımı da aldığım için çok mutluyum" dedi.

Aldığı kitabı en kısa sürede okuyacağını söyleyen Enis Çavuş ise, "Zaten kitap okuyan biriyim. O yüzden öğretmenlerimin bana kitap getirmesine çok sevindim. Aldığım kitabı da en kısa zamanda okuyacağım. Öğretmenlerime teşekkür ediyorum."


Organize Sanayi Bölgesi, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 08:47 Kaynak: DHA

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