Öğretmenler koronavirüse karşı maske mesaisinde - Son Dakika
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Öğretmenler koronavirüse karşı maske mesaisinde

16 dakika önce

Malatya'da, Fatma Aliye İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında maske üretiyor.

Malatya'da, Fatma Aliye İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında maske üretiyor.

Yeşilyurt ilçesindeki Fatma Aliye İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, dünyayı etkisi altına alan virüse karşı tedbirler kapsamında piyasadaki maske ihtiyacını karşılamak amacıyla okulda oluşturulan atölyede çalışmalarını yürütüyor.

Günlük 1000'e yakın maske üretmeyi hedefleyen öğretmenler, siparişleri yetiştirmek için yoğun mesaiye başladı.

Okul Müdürü Ulviye Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun tempoyla çalıştıklarını söyledi.

Üretimi 8 öğretmenle gerçekleştirdiklerini anlatan Işık, ihtiyaç duyulan maskeyi üretmek için hafta içi ve hafta sonu dahil olmak üzere aralıksız çalışacaklarını ifade etti.

Işık, Milli Eğitim Bakanlığının talimatı üzerine çalışmalara hız verdiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Günlük 1000 maske üretmeyi hedefliyoruz. Şu an üretimimiz Doğu ve Güneydoğu illerinde ihtiyacına yönelik. Öğretmenimiz mesai kavramı tanımaksızın ihtiyaç duyulanı karşılamak üzere mesai yapıyor. Herkes tatildeyken okula gelip bu konuda çalışmalara başladık. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi talepte bulundu, bunu karşılamak için çalışıyoruz. N95 standardında maske üretiyoruz. Ülkemizde şu an buna çok fazla ihtiyaç bulunmaktadır. İnşallah ülkemiz en kısa sürede bu felaketten kurtulur."

"Milli duygular öne çıktı"

Okulun El Sanatları Bölümü Öğretmeni Belkıs Cavlak da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarını duyduktan sonra nasıl yardımcı olabileceklerini düşündüklerini ifade etti.

Bu kapsamda hemen üretime geçtiklerini ve ihtiyacı karşılamak için çalıştıklarını bildiren Cavlak, "Milli duygular öne çıktı. Bu durumda bize ihtiyaç varken bu ihtiyacı karşılamak için geldik, elimizden geleni yapıyoruz. Malzememiz, yapmamız gerek bir iş varsa mesai kavramı yok. Biz her zaman buradayız. Hafta sonu veya hafta içi fark etmiyor. Devletimiz bu konuda gerekli her şeyi yapıyor bizim de üzerimize düşen bir şey varsa bunu yapmak için hazırız. Hiçbir beklentimiz olmadan, bunun bir ucundan tutabilirsek dedik ve amacımız da bu. İhtiyaç olduğu müddetçe buradayız." diye konuştu.

Okulun El Sanatları Bölümü Teknik Müdür Yardımcısı Nejla Yordamlı ise gönüllü çalıştıklarını söyledi.

Üretime devam edeceklerini anlatan Yordamlı, "Bize ihtiyaç olunduğunu söylediler bizde hiç düşünmeden başladık. Medyayı takip ediyoruz. Gerçekten Cumhurbaşkanımızın, Sağlık Bakanının çalışmalarını görüyoruz. Bizim de en azından bir tuzumuz olsun diye düşündük. Onların çalışmalarının yanında bizim ki hafif kalır ama biz de bir şeyler yapmak istedik." ifadelerini kullandı.

Öğretmenler koronavirüse karşı maske mesaisinde

Anadolu Lisesi, Fatma Aliye, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:37 Kaynak: AA

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