Öğretmenler Korosu konseri ilgi gördü

Malatya'da öğretmenlerden oluşan koronun verdiği konser ilgi gördü.



Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kongre ve Kültür Merkezi'nde öğretmenlerinden oluşan bir konser programı düzenlendi. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programdan önce resim öğretmenleri tarafından öğretmen ve eğitim temalı resim sergisi açıldı. Sergi açılışı sonrasında Müzik Öğretmenleri Korosu tarafından Öğretmene Vefa Konseri verildi. 24 Kasım Öğretmenler Günü neeniyle düzenlenen konserde sevilen türküler seslendirildi. Yoğun ilgi gören konser, büyük beğeni topladı. Programı sonunda, İl Mili Eğitim Müdürü Ali Tatlı, korodaki sanatçılara ve koroda emeği geçenlere teşekkür ederek, çiçek verdi.



Programa, Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, Defterdar Ali Yıldırım, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Baro Başkanı Avukat Enver Han Malatya Öğretmen evi Müdürü Murat Bilim, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. - MALATYA