Öğretmenler Korosu konseri ilgi gördü - Son Dakika

Öğretmenler Korosu konseri ilgi gördü
6 saat önce
Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan müzik öğretmenlerinin oluşturduğu Türk Halk Müziği Korosu tarafından "Gönül Tellerimizi Titreten Türküler 2" konseri verildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:47 Kaynak: İHA
Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan müzik öğretmenlerinin oluşturduğu Türk Halk Müziği Korosu tarafından "Gönül Tellerimizi Titreten Türküler 2" konseri verildi.
Konserde sevilen türküler seslendirildi. Yoğun ilgi gören konser, büyük beğeni topladı. Kongre Kültür Merkezinde düzenlenen konsere Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. - MALATYA
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