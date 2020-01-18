Öğretmenler Korosu konseri ilgi gördü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğretmenler Korosu konseri ilgi gördü - Son Dakika

Öğretmenler Korosu konseri ilgi gördü

6 saat önce

Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan müzik öğretmenlerinin oluşturduğu Türk Halk Müziği Korosu tarafından "Gönül Tellerimizi Titreten Türküler 2" konseri verildi.

Öğretmenler Korosu konseri ilgi gördü, System.String[]

Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan müzik öğretmenlerinin oluşturduğu Türk Halk Müziği Korosu tarafından "Gönül Tellerimizi Titreten Türküler 2" konseri verildi.


Konserde sevilen türküler seslendirildi. Yoğun ilgi gören konser, büyük beğeni topladı. Kongre Kültür Merkezinde düzenlenen konsere Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. - MALATYA

Yeşilyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:47 Kaynak: İHA
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