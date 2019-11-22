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Öğretmenler korosundan meslektaşlarına konser

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, öğretmenler korosu meslektaşları için konser verdi.

Öğretmenler korosundan meslektaşlarına konser, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, öğretmenler korosu meslektaşları için konser verdi.


Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 24 Kasım Öğretmenler günü için düzenlemiş olduğu konser, şef Ismail Tunç yönetimindeki halk eğitim merkezi korosu tarafından sahnelendi. Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kültür Salonunda gerçekleştirilen konseri Serik İlçe Kaymakamı Mehmet Kurtoğlu, Belediye Başkan Yardımıcısı Ziya Yıldırım, Serik İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan, öğretmenler ve eğitim camiası izledi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, Bu yıl ilk kez ara dönem tatili uygulandığını belirterek; " Bakanlığımız tarafından uygulamaya geçirilen ara dönem tatilinde öğretmenlerimizin sosyal açıdan kaynaşmasını saglamak icin böyle bir etkinlik düzenledik. Eğitim öğretim döneminin daha verimli geçmesini sağlamak adına bu dönem biz eğitim camiası adına çok iyi bir uygulama oldu. Bu sayede öğretimlerimizle bir araya gelerek, istişare etme fırsatı yakaladık. Bundan sonraki ara tatil dönemlerinde de bir araya gelerek motivasyonu arttırıcı etkinler düzenlemeye devam edeceğiz. " diye konuştu. - ANTALYA

Antalya, serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:15 Kaynak: İHA
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