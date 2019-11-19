Son Dakika Haberleri: Öğretmenler korosundan Türk Sanat Müziği konseri
Son Dakika Güncel Öğretmenler korosundan Türk Sanat Müziği konseri - Son Dakika

Öğretmenler korosundan Türk Sanat Müziği konseri

6 saat önce

Tekirdağ'da öğretmenlerden oluşan koro, Türk Sanat Müziği konseri verdi.

Tekirdağ'da öğretmenlerden oluşan koro, Türk Sanat Müziği konseri verdi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ndeki konserde öğretmenler, şef Neslihan Ergün Armağan önderliğinde 18 Türk Sanat Müziği eserini seslendirdi.

Yaklaşık iki saat süren konserde, "Dönülmez Akşamın Ufkundayız", "Gözlerinin İçine Başka Hayal Girmesin", "Kimseye Etmem Şikayet" eserleri katılımcılardan büyük alkış aldı.

Koro üyesi Suat Aydın, konser öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, koroda her branştan öğretmen bulunduğunu söyledi.

Aydın, öğretmenleri sanatsal faaliyetler içinde görmenin mutluluk verici olduğunu belirterek, "Öğretmenler Günü öncesi böyle bir konser vermek istedik. Bu akşam birbirinden güzel Türk Sanat Müziği eserlerini icra edeceğiz. Katılımcılara güzel keyifli bir müzik şöleni yaşatmak istiyoruz." dedi.

Konseri, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler izledi.

Öğretmenler korosundan Türk Sanat Müziği konseri

Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin "En beğenilen siyasetçi" anketinde İmamoğlu ve Demirtaş sürprizi
Milli olarak üretilen bu kolonlar ile milyonlarca lira Türkiye'de kalacak Erdoğan'ın milletvekillerine talimatı sonrası İYİ Parti'den dikkat çeken erken seçim çağrısı Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Güleda Cankel'in annesinin feryadı yürek dağladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 03:53:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğretmenler korosundan Türk Sanat Müziği konseri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]