Öğretmenler köy köy dolaşarak öykü anlatıyor - Son Dakika

Öğretmenler köy köy dolaşarak öykü anlatıyor

01.04.2021 09:59

Öğretmenler köy köy dolaşarak öykü anlatıyor Muş'un Varto ilçesindeki bir grup öğretmen, köyleri gezerek öğrencilere öykü okuyarak kitap hediye ediyor.

Öğretmenler köy köy dolaşarak öykü anlatıyor

MUŞ - Muş'un Varto ilçesindeki bir grup öğretmen, köyleri gezerek öğrencilere öykü okuyarak kitap hediye ediyor.

Varto ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan 70 haneli ve 600 nüfuslu Taşlıyayla Köyü İlköğretim Okuluna gelen öğretmenler, burada öğrencilerle bir araya gelerek hem öykü anlattılar hem de çeşitli etkinlikle düzenleyerek kitap dağıtımı yaptılar. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, Varto Kaymakamlığının destekleriyle hazırladıkları 'Öykü' projesinin ilk adımını attıklarını belirterek, "Çeşitli branşlarında görev yapan öğretmenlerimiz, köylerimizi ziyaret ediyorlar. Amacımız, çocuklarımızın eğitimleri ile birebir ilgilendiğimizi, kitap okuma alışkanlığının ne kadar önemli olduğunu anlatmaktır. Ayrıca pandemi sürecinde çocukların psikolojik olarak bir sıkıntıları varsa rehber öğretmenlerimiz yardımcı oluyor. Bütün okullarımızı ziyaret edeceğiz. Okuma alışkanlığını geliştireceğiz. Emeği geçen tüm öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Öğretmenlerden Hazal Atış Özden ise Ar-Ge biriminde görev yaptığını belirterek, "Bugün Taşlıyayla köyündeyiz. Öğrencilerimizle birlikte etkileşimli kitap okuma atölyesi yaptık. Bunlarla birlikte güzel vakit geçirdik" ifadelerini kullandı.

Taşlıyayla Köyü İlköğretim Okulu sınıf öğretmeni Dolunay Karakaya ise yapılan etkinliğin önemli olduğunu belirterek, "Öğrencilere öykü okudular ve bunları canlandırdılar. Çocukların yüzlerini boyadılar. Çocuklara kitaplar hediye ettiler. Bunun gibi güzel etkinlikler yaptılar. Bu nedenle de ben bu projeden dolayı Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öğretmenler köy köy dolaşarak öykü anlatıyor
Öğretmenler köy köy dolaşarak öykü anlatıyor
Öğretmenler köy köy dolaşarak öykü anlatıyor
Öğretmenler köy köy dolaşarak öykü anlatıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öğretmenler köy köy dolaşarak öykü anlatıyor - Son Dakika


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