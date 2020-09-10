Öğretmenler, köy köy dolaşıp evde kalan öğrencilerine kitap dağıttı - Son Dakika

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Beldesi Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin köylerde yaşayan taşımalı öğrencileri, telefonla ulaştıkları öğretmenlerinden roman ve hikaye kitabı istedi. Öğrencilerin talebi üzerine okulun bir grup gönüllü öğretmeni, okul kütüphanesinden aldığı kitapları köy köy dolaşarak, evlerinde uzaktan eğitim gören öğrencilere tek tek teslim etti. Kitaplarına kavuşan öğrenciler ise büyük mutluluk yaşadı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden öğrencilerin evlerinden katıldığı uzaktan eğitimle devam ediyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde çok programlı Anadolu lisesinin köylerde yaşayan taşımalı öğrencileri, evlerinden eğitimlerini sürdürürken, uzaktan ders yaptığı öğretmenlerine telefonla ulaşıp, kendilerine roman ve hikaye kitabı getirmelerini istedi.

'KÖY KÖY DOLAŞIP, ÖĞRENCİLERİYLE BİRLİKTE KİTAP OKUYORLAR'Beldeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Soğanlı ve Yılmazlar köyleri ile Gözlüğe mezrasındaki öğrencilerin kitap isteğine kayıtsız kalmayan okul müdürü Kenan Canan, beraberindeki bir grup öğretmenle okulun kütüphanesinden hikaye ve roman kitaplarının yanı sıra bu yılki ders kitaplarını da alarak, köy köy dolaşıp, öğrencilere teslim etti. Kitaplarına kavuşan öğrenciler, pandemi nedeniyle uzun süredir ayrı kaldıkları öğretmenleri ile birlikte bol bol kitap okuyup, sohbet ederek büyük mutluluk yaşadı. Öğretmenler, veli ve öğrencileri pandemi hakkında bilgilendirdi.'ÖĞRENCİLERİMİZİ ÇOK ÖZLEDİK'Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Kenan Canan, 13 Mart'tan beri öğrencilerinden uzak kaldıklarını belirterek, "Bu süre zarfı içerisinde biz, çocuklarımızı çok özledik. Dolayısıyla öğrencilerimizle hasret gidermek adına da onları evlerinde ziyaret ettik. Süreç içerisinde birkaç kere daha geldik. Öğrencilerimizi hiç yalnız bırakmadık. Velilerimizle sürekli iletişim halindeydik. Özellikle son sınıf öğrencilerimize deneme setleri getirdik. İhtiyacı olan öğrencilerimize kaynaklar getirdik. Bugün de öğretmen arkadaşlarımla birlikte öğrencilerimize hem ders kitapları hem de okuyabilecekleri hikaye kitapları getirip, öğrencilerimize takdim ettik" dedi.'ÇOK MUTLUYUZ'

Uzun süre ayrı kaldıkları öğretmenleriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan okulun 11'inci sınıf öğrencisi Caner Cindal ise kendilerine ders ve okuma kitapları getiren öğretmenlerine teşekkür ederek, "Öğrencilik hayatımda hiçbir zaman hiçbir öğretmenimden sıkıntı görmedik. Okulumuzun öğretmenleri bizim için öğretmen değil, bir ağabey, kardeş ve abla gibiler. Bu süre zarfında öğretmenlerimiz sürekli velilerimizi arayarak, durumlarımızın hakkında günübirlik bilgi aldılar. Neler yaptıklarımızı, velilerimizden bilgi aldılar. Bugün ise bize ders kitaplarımızı kendileri evlerimize kadar getirdiler" diye konuştu.