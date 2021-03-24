Öğretmenler, köy okulunu güzelleştirdi - Son Dakika

Öğretmenler, köy okulunu güzelleştirdi

24.03.2021 12:16
Öğretmenler, köy okulunu güzelleştirdi, System.String[]

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde bir araya gelen öğretmenler, merkeze 8 kilometre uzaklıktaki köy okulunu boyadı, öğrencilerin masasına sürpriz hediyeler bıraktı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde bir araya gelen öğretmenler, merkeze 8 kilometre uzaklıktaki köy okulunu boyadı, öğrencilerin masasına sürpriz hediyeler bıraktı. Öğretmenler, gönüllü olarak okulları güzelleştirme çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Gercüş ilçesinde bir grup öğretmen, bölgedeki okulları güzelleştirmek için harekete geçti. İlçe merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Yamanlar Köyü İlkokulu'na giden öğretmenler, ellerine fırça alıp, okul duvarlarını boyadı. Okul duvarlarının yanı sıra, masa ve sıraları da boyayan öğretmenler, okul bahçesinde de oyun alanları hazırladı, pazartesi sabahı okula gelecek öğrenciler için, masalara çeşitli sürpriz hediyeler bıraktı.

'OKULLARIMIZI GÜZELLEŞTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ'Öğretmenlerden Gercüş Ziya Gökalp Ortaokulu Müdür Yardımcısı Kudbeddin Çelik, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de kendilerine büyük destek sunduğunu belirterek, gönüllü arkadaşlarıyla iyilik yoluna koyulduklarını söyledi. Çelik, "Okullarımızı güzelleştirmeyi amaçlıyoruz. Daha sonra ise, sanat ve edebiyat alanında çalışmalarımız olacak. Bugün Yamanlar İlkokulu'ndayız, yarın başka okullarda olacağız. Hem maddi, hem de manevi desteğini bizden esirgemeyen Milli Eğitim Müdürüne teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.'HERKES DESTEK VERMELİ'Yamanlar İlkokulu Müdürü Masum Bati ise, bu tür çalışmalara herkesin destek vermesini arzuladıklarını ifade ederek, "Hocalarımız sağ olsun, okullarımızı güzelleştiriyor. Gönüllü olarak buraya gelen öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hocalarımız Gercüş ilçesinden gelip, kendi imkanlarıyla bunu yaptılar. Bu iyiliksever eğitimcilerimize herkesin destek vermesini bekliyorum" diye konuştu.ÖĞRENCİLERE GÜZEL SÜRPRİZYamanlar Köyü Muhtarı Nevzat Turğut da gönüllü öğretmenlere teşekkür ve dua ederek, şunları söyledi:  "Gercüş'ten öğretmen ve okul müdürleri gelmiş. Gönüllü olarak okulumuzu boyayıp, güzelleştiriyorlar. Bu çalışmadan dolayı bütün öğretmen arkadaşlara ve milli eğitim müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Giyim ve kırtasiye malzemeleri de getirmişler. Bunları da öğrencilerimizin masasına bıraktılar. Öğrencilerimiz için güzel bir sürpriz olacak. Allah onlardan razı olsun."

Okullarının güzelleştiğini ve oyun alanlarının yapıldığını gören bazı öğrenciler ise, çok mutlu olduklarını, emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini dile getirdi.


Öğretmenler, köy okulunu güzelleştirdi
Öğretmenler, köy okulunu güzelleştirdi
Öğretmenler, köy okulunu güzelleştirdi
Öğretmenler, köy okulunu güzelleştirdi
Öğretmenler, köy okulunu güzelleştirdi
Öğretmenler, köy okulunu güzelleştirdi
Öğretmenler, köy okulunu güzelleştirdi
Öğretmenler, köy okulunu güzelleştirdi
Öğretmenler, köy okulunu güzelleştirdi
Öğretmenler, köy okulunu güzelleştirdi
Öğretmenler, köy okulunu güzelleştirdi
Öğretmenler, köy okulunu güzelleştirdi
Öğretmenler, köy okulunu güzelleştirdi

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öğretmenler, köy okulunu güzelleştirdi - Son Dakika


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