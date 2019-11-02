Son Dakika Haberleri: Öğretmenler Kupası'nda Çifteler il birincisi oldu
Son Dakika Spor Öğretmenler Kupası'nda Çifteler il birincisi oldu

Öğretmenler Kupası'nda Çifteler il birincisi oldu

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası'nda Çifteler Milli Eğitim Müdürlüğü adına turnuvaya katılan öğretmenler Eskişehir birincisi oldu.

Öğretmenler Kupası'nda Çifteler il birincisi oldu, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası'nda Çifteler Milli Eğitim Müdürlüğü adına turnuvaya katılan öğretmenler Eskişehir birincisi oldu.


MEB tarafından gerçekleştirilen Türkiye Öğretmenler Kupası'nın Eskişehir ayağında Çifteler takımı birinci oldu. Çifteler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenleri, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı öğretmenleri Porsuk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda yapılan futsal maçında 6-4 yenmeyi başardı. Bu sonuçla Çifteler takımı, turnuvanın bir sonraki ayağında İzmir'de yapılacak olan maçlara katılmaya hak kazandı. - ESKİŞEHİR

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:05 Kaynak: İHA
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