Son Dakika Haberleri: Öğretmenler kurdukları tiyatro ekibiyle mesleklerini anlatıyor
Son Dakika Güncel Öğretmenler kurdukları tiyatro ekibiyle mesleklerini anlatıyor - Son Dakika

Öğretmenler kurdukları tiyatro ekibiyle mesleklerini anlatıyor

6 saat önce

Kırıkkale'de öğretmenler tarafından kurulan tiyatro ekibi, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan "İnsan Biriktirmek" adlı oyunu tiyatroseverlerin beğenisine sundu.

Kırıkkale'de öğretmenler tarafından kurulan tiyatro ekibi, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan "İnsan Biriktirmek" adlı oyunu tiyatroseverlerin beğenisine sundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sosyal Etkinlikler Komisyonundan Alper Boran'ın kaleme aldığı ve yönettiği oyun, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda sahnelendi. 13 öğretmenin rol aldığı oyunda mesleğin kutsallığı anlatılıyor.

Alper Boran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi'nin girişimiyle öğretmenlerden oluşan tiyatro ekibi kurduklarını söyledi.

Geçen yıl 30 kişilik ekiple bir oyunu izleyicilerle buluşturduklarını, bu yıl da 24 Kasım Öğretmenler Günü için 13 kişiden oluşan oyun hazırladıklarını dile getiren Boran, şöyle konuştu:

"Oyunumuzun ismi 'İnsan Biriktirmek'. Emekli bir öğretmenimizin hikayesi anlatılıyor. Karakterimiz, paraya pula çok değer vermeyen bir öğretmenimiz. İnsana önem veren birisi. İnsan biriktirmenin en büyük servet olduğunu şiar edinmiş bir insan. Mezun ettiği öğrencileri, bazı sıkıntılarında ona destek olacaklar. Amacımız, öğretmenlerimizin kendi kimliğinden sıyrılıp başka karakterlere bürünebilmesi, kendilerini daha rahat ifade edebilmeleri. İnsan öğretmen de olsa çekingen olabiliyor. Ekibe yeni katılan arkadaşlarımızın ilk haliyle şimdiki halleri arasında dağlar kadar fark var. Hepimiz için çok büyük gelişim oldu."

İngilizce öğretmeni Haydar Bakır da tiyatro ekibinin sosyal faaliyet için kurulduğunu ifade ederek, hem mesaj vermek hem de eğlenmek için faaliyetlerde bulunduklarını söyledi.

Bakır, tiyatroda yer almaktan çok mutlu olduklarını ve devamının geleceğini kaydetti.

Sınıf öğretmeni Şeyma İnanç da "Yıllar öncesinden tiyatroya gönül vermiş birisi olarak böyle bir ekibin olmasından dolayı çok mutluyum. İnşallah daha güzler işler çıkaracağız." diye konuştu.

Öğretmenler kurdukları tiyatro ekibiyle mesleklerini anlatıyor

Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:43 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye Uzay Ajansı'nın görev ve yetkileri Resmi Gazete'de: 123 personel görev yapacak
Şehit öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz, Galatasaray maçında anıldı Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: İsmi açıklamıyorsanız CHP yönetimi kumpas kurmuş demektir Ali Türkşen, kurucusu olduğu İYİ Parti'yi yerden yere vurdu: Seçim olsa oy vermem

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 23:02:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğretmenler kurdukları tiyatro ekibiyle mesleklerini anlatıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]