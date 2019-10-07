Öğretmenler kurtarma ekibi kurdu

Bursa'daki okullarda yaşanacak olası acil durumlarda arama, koruma, kurtarma ve tahliye faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere 24 kişiden oluşan Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma ekibi kuruldu.



Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) tarafından düzenlenen eğitimleri başarı ile tamamlayan Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibine sertifikaları takdim edildi. Arama Kurtarma Ekibi üyeleri sertifikalarını İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ve Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yalçın Mumcu'nun elinden aldı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından imzalanarak hayata geçirilen "Afet ve Acil Durum Eğitimi Hizmetlerine İlişkin İş Birliği Protokolü" ile üyelerinin tamamını Bursa il genelinde görevli gönüllü öğretmenlerin oluşturduğu ekip eğitimlerini tamamlayarak göreve başladı. Bir hafta boyunca süren eğitimlerle Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi gönüllülerine, enkaz üzerinde arama, güvenlik önemleri alma, sesli ve görüntülü arama kurtarma, tahliye, koruma gibi konularda bilgiler ve uygulamalı eğitimler verildi. Bu eğitim programında binadan iple inen, dağda arama yapan, enkazda arama kurtarma eğitimi alan öğretmenler, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddeler ile arama kurtarma malzemeleri hakkında da bilgi aldı.



Toplumun ve insanların faydasını öncelik aldığımız bir çalışmayı gerçekleştirdiklerini belirten Dülger, "24 tane öğretmen arkadaşım bu eğitimleri aldı. Beni çok memnun etti. Afet yaşamayalım ama bizler istenmeyene hazırlıklı olmak zorundayız. Geçtiğimiz hafta yaşanan İstanbul depremi sonrasında bir engelli evladımızı 2 arkadaşı öğretmenleri nezaretinde dışarıya çıkardı. Öğretmenlerimizin sınıfların tahliyesini nasıl gerçekleştirdiklerini, bu eğitimlerin faydalarını gördük. Eğitim alan arkadaşlarımızı teşekkür ediyor yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimizi tekrar tebrik ediyorum" diye konuştu.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Koordinatörü Sezai Kuruşçu, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi bünyesinde oluşturulan arama ve kurtarma ekibi okullarda yaşanabilecek muhtemel bir deprem veya afet durumunda ilk müdahaleyi yapmak üzere eğitildi. Öğretmenler ihtiyaç halinde AFAD ekiplerine de yardım edecekler" şeklinde konuştu.



Törende, ayrıca iş sağlığı ve güvenliği konulu resim ve slogan yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri verildi. - BURSA