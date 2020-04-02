Öğretmenler lazer kesimle siperlik maske üretmeye başladı - Son Dakika

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gönen Meslek Yüksek Okulu öğretmen ve idari personeli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında lazer kesimle yüz koruyucu siperlik üretmeye başladı.

Güney Marmara Kalkınma Ajansının (GMKA) da desteğiyle kurulan Maker Laboratuvarı'nda bilgisayar ortamında tasarımı yapılan siperlikler daha sonra pleksi malzeme, CNC lazer kesim makinesiyle ölçülerine uygun kesiyor.

Ardından diğer aparatları montajlanan siperlikler, sağlık çalışanlarına gönderilmek üzere paketleniyor.

Okulda, günlük 200 yüz koruyucu siperlik üretimi gerçekleştiriliyor.

Yüksek Okul Müdürü Muhammet Arucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul olarak tüm dünyada etkisini gösteren bu süreçte sorumluluk almak istediklerini söyledi.

Arucu, siperlik maskelerin üretim sürecinin iki saat gibi uzun bir süre aldığını belirterek, "Sağlık, emniyet, jandarma, zabıta çalışanlarının görüş ve önerileri dikkate alınarak, lazer kesim makinesindeki deneme çalışmalarının ardından, üretim ve montajı ortalama 5 dakika süren ve iki günde yaklaşık 100 adet üretimi yapılan siperlerden, bugün itibariyle tek makinede günde 200 adet üretip talep eden kuruluşlara teslimatını gerçekleştireceğiz." dedi