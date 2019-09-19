Öğretmenler materyal yarışması öncesinde deneyimlerini paylaştı

Yeni eğitim öğretim yılında ikincisi düzenlenecek Ulusal Öğretmenler Arası Materyal Tasarımı Yarışması öncesinde bir araya gelen öğretmenler, deneyimlerini aktardı.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eğitim ortamlarındaki etkinliklerin etkili olması öğretim materyallerinin özgünlüğü, öğrenci düzeyi ve ihtiyaçlarına uygunluğuyla bağlantılı.

Öğretmenlerin yenilikçi öğretim materyalleri tasarlayarak, bunları öğretim süreçlerinde kullanmaları değişen eğitim anlayışı ve öğretim programlarının temel unsurlarından. Bu bağlamda eğitimde materyal tasarımı, bir yanıyla eğitimin nasıl daha iyi olabileceğini hayal etmeyi içeriyor.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Ulusal Öğretmenler Arası Materyal Tasarımı Yarışması, öğretim sürecinde materyal kullanımının zenginleştirilmesi ve özgünleştirilmesi, örnek çalışmaların teşvik edilerek yaygınlaştırılması amacıyla düzenlendi.

2023 Eğitim Vizyonu hedeflerine ulaşmak ve yaratıcı düşünceler için fırsat sunan yarışmanın ilki geçen eğitim öğretim yılında gerçekleştirildi. Türkiye'nin 78 ilinden toplam 4 bin 681 materyal başvurusu yapılan yarışmanın yeni eğitim öğretim yılında niteliğinin artırılması ve kapsamının genişletilmesi amacıyla bir dizi çalışma başlatıldı.

Zeytinburnu Adile Mermerci Uygulama Okulunda bu dönemdeki yarışma için öğrenmeyi, öğretmeyi ve tasarımı farklı bakış açılarıyla gündeme getiren 65 öğretmenin katılımıyla deneyim paylaşım toplantısı düzenlendi.

Kaliteli ders materyalin önemi

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Levent Özil'in yanı sıra proje yürütücülerinin katıldığı toplantıda Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Doç. Dr. Ahmet Benzer konferans verdi. Eğitim materyalleri tasarımı çaba sarf eden ve enerjisini buna harcayan herkese teşekkür eden Benzer, öğretmeni başarılı kılacak en önemli unsurun kaliteli ders materyali olduğun kaydetti.



Özil de Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerini hayata geçirme sürecinde atılan her adıma akıl ve tasarım katmaya devam etmenin önemini vurguladı.

Eğitimde yenilikçi materyal tasarımına dikkat çeken Özil, "Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması, eğitim ortamlarımızda yenilikçi, özgün, işlevsel materyal ve etkinliklerin üretilmesi, eğitimciler tarafından bilinmesi, paylaşılması ve örnek çalışmaların yaygınlaştırılması amacıyla düzenlendi." ifadelerini kullandı.



Yarışmanın daha nitelikli hale gelmesi ve süreklilik kazanması için deneyimlerin paylaşılması gerektiğini kaydeden Özil, "Materyal tasarımı odaklı yarışmamızın yaygınlaşması ve kapsamının genişlemesi aynı zamanda öğretmenlerimizin deneyimlerini paylaşabilmelerine bağlıdır." dedi.



Programın ikinci bölümünde okul öncesi, ilkokul, ortaokul, orta öğretim ve dijital kategoriden oluşan masalarda öğretmenlerle beyin fırtınası yapıldı. Başvuru sürecinden ölçeklere, modülden afişlere, sergi sürecinden değerlendirme ekiplerine, ödül töreninden yaygınlaştırma çalışmalarına değin pek çok husus ele alındı. Deneyimleriyle toplantıyı anlamlı kılan öğretmenlerin hazırladığı raporlardan hareketle 2020'deki yarışma için güncel kılavuz oluşturulacak.