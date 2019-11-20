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Öğretmenler meslektaşları için şarkı söyledi

6 saat önce

Öğretmenler meslektaşları için şarkı söylediBURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde görev yapan 600 öğretmene Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde müzik dinletisi verildi.

Öğretmenler meslektaşları için şarkı söyledi

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde görev yapan 600 öğretmene Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde müzik dinletisi verildi.

Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde Yenişehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen müzik dinletisinde öğretmenler meslektaşlarına şarkı ve türküler seslendirdi. Konsere Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, öğretmenler ve aileleri katıldı. Musa Ayaz, "Bakanlığımızın bu yıl ilk kez başlatmış olduğu ara tatil dediğimiz, aslında bir tatil ötesinde dinlenme, eğlenme, görme, gezme, spor yapma, sanatla tanışma ve birlikte olma adına bu programlar düzenlenmekte. Öğretmenlerimizin dinlenmeye, gezmeye ve görmeye ihtiyaçları var. Her şeyin en iyisine layık olduklarını biliyoruz" diye konuştu.

Kaymakam Suat Seyitoğlu, "Ey öğretmen! Kendinle barış ve kendini önemli gör. Öğretmenlere verilen mesajlardan en önemlisi, karşındaki çocuk ile iletişim içerisindeyken, o çocuğun Türkiye'yi ve dünyayı değiştirebileceğine inanmak. Yani herkesi ve her çocuğu önemse. Çocuğu önemsediğiniz zaman Türkiye'nin geleceğine ve kurtuluşuna bir adım da siz atmış olursunuz. İkinci mesaj da, öğretmenlerinizi baş tacı edin. Dolayısıyla biz öğretmenlerimize sonuna kadar güveniyoruz" dedi.

Öğretmenler meslektaşları için şarkı söyledi

Yenişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 07:56 Kaynak: İHA
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