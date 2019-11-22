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Öğretmenler mezarları başında anıldı

6 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında merhum öğretmenler mezarları başında anıldı.

Öğretmenler mezarları başında anıldı, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında merhum öğretmenler mezarları başında anıldı.


Mezarlık ziyaretine Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, Şube Müdürleri Ramazan Akyol ve Ramazan Töngel, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı ziyaretlerde, Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Yüksel Acar tarafından Kur'an-ı Kerim ve dualar okunarak merhum öğretmenlerin ruhlarına hediye edildi. - ORDU

Ramazan Akyol, Fatsa, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:41 Kaynak: İHA
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