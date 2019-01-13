Son Dakika Haberleri: Öğretmenler Öğle Arasında Sporda

Öğretmenler Öğle Arasında Sporda

21 dakika önce

Kayseri'de özel bir lisenin öğretmenleri, "Sağlıklı yaşam, kaliteli eğitim" sloganıyla, hafta içi iki gün öğle arasında gönüllü antrenör eşliğinde spor yaparak verimliliklerini ve motivasyonlarını artırmaya çalışıyor.

ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de özel bir lisenin öğretmenleri, "Sağlıklı yaşam, kaliteli eğitim" sloganıyla, hafta içi iki gün öğle arasında gönüllü antrenör eşliğinde spor yaparak verimliliklerini ve motivasyonlarını artırmaya çalışıyor.

Öğretmenler, gönüllü ağaçlandırma çalışmaları dolayısıyla Türkiye Diyanet Vakfının "Uluslararası İyilik Ödülü"ne de layık görülen antrenör Mustafa Göçer'in öncülüğünde haftada iki gün spor yaptıktan sonra derse giriyor.

Öğretmenler, öğle aralarındaki bu etkinliğe katılmaktan mutluluk duyuyor. Derse girecekleri için spor hareketlerini iş kıyafetleri ya da kravatlarıyla yapan öğretmenlere, okulun yöneticileri de eşlik ediyor.

Güzel havalarda okul bahçesinde yapılan spor etkinliği, kış dolayısıyla okulun spor salonunda sürüyor.

Okul Müdürü Yusuf Özmerdivenli, AA muhabirine, Göçer eşliğinde spor yaparak boyun ağrılarından kurtulduğunu, bunun üzerine meslektaşlarına da fayda sağlayacağını düşünerek böyle bir etkinliğe karar verdiklerini söyledi.

"Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur." diyen Özmerdivenli, salı ve perşembe günü öğle araları antrenör Göçer'in eşliğinde spor yaptıklarını dile getirdi.

Öğretmenlerden Çilem Sönmez ise "Sağlıklı yaşam, kaliteli eğitim" sloganıyla yola çıktıklarını dile getirerek, "Sporun çok faydasını görüyorum. Derse daha enerjik giriyoruz ve daha verimli oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğretmen Ozan Osman Yıldırım da "Uygulamadan bizler de memnunuz öğrenciler de memnun. Derslere motive olmuş şekilde giriyoruz." dedi.

"Dikkat ve konsantrasyon artıyor"

Antrenör Göçer, 25 yılı aşkın süredir antrenörlük yaptığını belirtti.

Okul idarecilerinin kendisini hem ağaç dikmeye hem de sporla ilgili konferanslara davet ettiğini anlatan Göçer, daha önce de birçok kurumda gönüllü spor eğitimi verdiğini ifade etti.

Eğitimlerde, vücut için gereken temel hareketleri yaptıklarını bildiren Göçer, şunları kaydetti:

"Beynimize düzenli kan akışı sağlıyoruz. Böylece mutluluk hormonu sağlanıyor, beynimizde tertemiz, yeni sayfalar açılıyor. Öğlene kadar stres altında olan öğretmenler, spora katılınca öğleden sonra beyinleri arınmış şekilde derse giriyor. Duygusal dengelenme oluyor, birebir iletişimleri düzeliyor. Dikkat ve konsantrasyon artıyor. Boş sayfayı güzelliklerle dolduruyorlar. Bu sporda eklemleri olması gereken açıklığa getiriyor ve orada koruyoruz. Kaslarımızın ve eklemlerimizin arasındaki koordinasyonu sağlıyoruz. Doğru hareketlilik sporuyla okullarda ve iş yerlerinde motivasyon ve verimlilik artıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:34 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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