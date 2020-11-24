Öğretmenler, öğrenciler yokken okulda onarım yapıyor - Son Dakika

Öğretmenler, öğrenciler yokken okulda onarım yapıyor

24.11.2020 08:20
Öğretmenler, öğrenciler yokken okulda onarım yapıyor, System.String[]

ERZURUM'un Oltu ilçesindeki İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Emre Öztaş ile öğretmen Abdulkadir Taşçı, pandemi nedeniyle uzaktan eğitimi fırsat bilerek kendi çabalarıyla tadilat başlattı.

ERZURUM'un Oltu ilçesindeki İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Emre Öztaş ile öğretmen Abdulkadir Taşçı, pandemi nedeniyle uzaktan eğitimi fırsat bilerek kendi çabalarıyla tadilat başlattı.

Oltu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür yardımcısı Emre Öztaş, yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından boş olan okulda aynı ilçedeki Oltu Teknik Mesleki Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Alan Öğretmeni Abdulkadir Taşçı'nın da yardımı ile tamir ve tadilat çalışması başlattı. Yakın zamanda yüz yüze eğitim ve öğretim başlayacakmış gibi hazırlandıklarını söyleyen Öztaş, "Pandemiden dolayı öğrenci okula gelmeyince biz de bunu fırsata çevirmek istedik. Abdulkadir Taşçı öğretmenimizin de yardımı ile kolları sıvayıp okulda tamir ve tadilat yapmaya başladık. Yüz yüze eğitime her zaman hazır olmak için okulda ilaçlama, bahçe düzenlemesi bahçe duvarının kopan demirleri kaynak yapıp, kapı ve pencereler başta olmak üzere her şeyi elden geçiriyoruz" diye konuştu.Oltu Teknik Mesleki Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Alan Öğretmeni Abdulkadir Taşçı ise "Pandemi sürecinde okullardan bize gelen talepler doğrultusunda elimizden geldiğince yardım ediyoruz. Emre hocamızın çağrısı üzerine okulda yapılması gerekenleri yaptık. Uzaktan eğitim döneminde hangi okulumuzun yardıma ihtiyacı olursa onlara da yardıma gideriz" dedi.


Öğretmenler, öğrenciler yokken okulda onarım yapıyor
Öğretmenler, öğrenciler yokken okulda onarım yapıyor
Öğretmenler, öğrenciler yokken okulda onarım yapıyor
Öğretmenler, öğrenciler yokken okulda onarım yapıyor
Öğretmenler, öğrenciler yokken okulda onarım yapıyor

Müdür Yardımcısı, Anadolu Lisesi, Sina, Oltu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öğretmenler, öğrenciler yokken okulda onarım yapıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fransız ve İspanyol basını, Türk İHA'larının başarısına dikkat çekti: Rus hava savunma sistemleri engel olamadı Yenilgiyi kabul eden Trump, Biden yönetimine geçiş sürecinin önünü açtı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: 2021 sonuna kadar tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı Dünyaca ünlü Azerbaycanlı kick boksçu Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine transfer oldu Fatih Terim: Ali Sami Yen'de 8-10 dakika vermemek bu kadar zor mu! Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam, göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor
Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti         
08:04
Isparta'da MHP'li Çiçekpınar Belediye Başkanı'nın evine silahlı saldırı Isparta'da MHP'li Çiçekpınar Belediye Başkanı'nın evine silahlı saldırı         
04:47
YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır         
00:43
Koronavirüse karşı yüzde 70 etkili Oxford aşısı muadillerine göre daha ucuz olacak ve daha kolay saklanacak Koronavirüse karşı yüzde 70 etkili Oxford aşısı muadillerine göre daha ucuz olacak ve daha kolay saklanacak         
00:20
Rıdvan Dilmen'den, Fatih Terim'e sert eleştiri: Ne gerek vardı, 6-0 mı yeneceksin? Rıdvan Dilmen'den, Fatih Terim'e sert eleştiri: Ne gerek vardı, 6-0 mı yeneceksin?         
22:59
51 yaşındaki Jennifer Lopez, sahne şovuyla Amerikan Müzik Ödülleri'ne damga vurdu 51 yaşındaki Jennifer Lopez, sahne şovuyla Amerikan Müzik Ödülleri'ne damga vurdu         
22:46
Reuters'tan bomba Dağlık Karabağ iddiası: Türkiye ve Rusya gözlem noktası konusunda anlaşmazlık yaşıyor Reuters'tan bomba Dağlık Karabağ iddiası: Türkiye ve Rusya gözlem noktası konusunda anlaşmazlık yaşıyor         
21:54
Aynı aileden 3 kişi birkaç gün arayla koronavirüse yenik düştü Aynı aileden 3 kişi birkaç gün arayla koronavirüse yenik düştü         
21:08
İYİ Parti'de istifa depremi! 5 isim partiyi bombalayarak görevlerini bıraktı İYİ Parti'de istifa depremi! 5 isim partiyi bombalayarak görevlerini bıraktı         
17:59
Türk gemisine baskın emrini AB Akdeniz Deniz Kuvvetleri verdi: Sabaha kadar beklediler Türk gemisine baskın emrini AB Akdeniz Deniz Kuvvetleri verdi: Sabaha kadar beklediler         
17:39
Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada         
17:27
Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı         
16:09
Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı         
14:38
Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı! Tek tek takipten çıktılar Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı! Tek tek takipten çıktılar         
13:56
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı         
11:44
Derya Tuna, eski eşi İbrahim Tatlıses'in programıyla ilgili konuştu: Sesim güzel olsa konuk olurdum Derya Tuna, eski eşi İbrahim Tatlıses'in programıyla ilgili konuştu: Sesim güzel olsa konuk olurdum         
17:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 08:29:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğretmenler, öğrenciler yokken okulda onarım yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei