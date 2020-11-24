Öğretmenler, öğrenciler yokken okulda onarım yapıyor - Son Dakika

ERZURUM'un Oltu ilçesindeki İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Emre Öztaş ile öğretmen Abdulkadir Taşçı, pandemi nedeniyle uzaktan eğitimi fırsat bilerek kendi çabalarıyla tadilat başlattı.

Oltu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür yardımcısı Emre Öztaş, yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından boş olan okulda aynı ilçedeki Oltu Teknik Mesleki Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Alan Öğretmeni Abdulkadir Taşçı'nın da yardımı ile tamir ve tadilat çalışması başlattı. Yakın zamanda yüz yüze eğitim ve öğretim başlayacakmış gibi hazırlandıklarını söyleyen Öztaş, "Pandemiden dolayı öğrenci okula gelmeyince biz de bunu fırsata çevirmek istedik. Abdulkadir Taşçı öğretmenimizin de yardımı ile kolları sıvayıp okulda tamir ve tadilat yapmaya başladık. Yüz yüze eğitime her zaman hazır olmak için okulda ilaçlama, bahçe düzenlemesi bahçe duvarının kopan demirleri kaynak yapıp, kapı ve pencereler başta olmak üzere her şeyi elden geçiriyoruz" diye konuştu.Oltu Teknik Mesleki Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Alan Öğretmeni Abdulkadir Taşçı ise "Pandemi sürecinde okullardan bize gelen talepler doğrultusunda elimizden geldiğince yardım ediyoruz. Emre hocamızın çağrısı üzerine okulda yapılması gerekenleri yaptık. Uzaktan eğitim döneminde hangi okulumuzun yardıma ihtiyacı olursa onlara da yardıma gideriz" dedi.