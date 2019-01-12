Öğretmenler, Öğrencileri İçin Çiğ Köfte Yoğurdu
21 dakika önce
Şemdinli ilçesinde düzenlenen programda öğretmenler, öğrencileri için çiğ köfte yoğurup türkü söyledi.
Şemdinli
ilçesinde düzenlenen programda öğretmenler, öğrencileri için çiğ köfte yoğurup türkü söyledi.
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Belediye Kültür Merkezi tarafından düzenlenen programda öğretmenler, kurslara katılan öğrencileri ile bir araya geldi.
Öğretmenler programda çiğ köfte yoğurup türküler seslendirdi.
Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Senar Yüce, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Arif Yılmaz
ve ilçede görevli öğretmenler de katıldı.
Senar Yüce, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:52 Kaynak: AA
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