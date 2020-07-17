Öğretmenler, öğrencilerin ihtiyacı için maske üreten makine yaptı - Son Dakika

Öğretmenler, öğrencilerin ihtiyacı için maske üreten makine yaptı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Özel Çerkezköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, öğrencilerin maske ihtiyacının karşılanması için maske üreten makine yaptı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Özel Çerkezköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, öğrencilerin maske ihtiyacının karşılanması için maske üreten makine yaptı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi tarafından yaptırılan, 850 öğrencinin eğitim gördüğü Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, hem kendi okullarında hem de bölgedeki okullarda öğrenim gören öğrencilerin maske ihtiyacını karşılamak amacıyla saatte 400 maske üretebilen makine geliştirdi. Okul müdürü Caner Baysal, 6 öğretmen tarafından makinenin yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

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"Makinemizin özelliği temel blister mantığı ile çalışıyor. Daha önce numune paketleme blister makinesi yaptık tecrübeliydik. İhtiyaç doğduğunu hissedince blisterden modelleme yaparak en azından bu maske makinesini tasarlayabileceğimizi düşündük. Arkadaşlarımızla pandemi sürecinde yoğun bir çalışma ile tasarladık. Maske makinesinin özelliği okul için prototip olarak hazırlanmış olması birinci hedef. Yani kolay kurulabilir, okulun kendi üretim materyalleri ile hazırlayabileceği bir demo makinesi diye düşünün bunu. İkinci temel özelliği de ultraviyole dezenfekte işlemini yapması. Tamamen maskenin başından sonuna kadar hijyenik ortamda bu çalışmanın yapılması sağlanıyor. Çok rahat bir şekilde gönül rahatlığıyla da kullanılabiliyor. İki tip maske tasarımı var biliyorsunuz telli ve telsiz. Biz bunu şu an telsiz olarak tasarladık. Dezenfekte ve ultraviyole ile ama tellisi de düşünülecek, endüstriyel tip dediğimiz de kendi öğrencilerimiz için ihtiyaç olduğunda biz önce telsizi düşündük. Daha çabuk çıkartılabilir, kolay atılabilir ve değiştirilebilir olsun istedik. Başta öğretmen arkadaşlarımın yoğun çabası ve emeğiyle hatta bazen akşamları, hafta sonları da çalıştı arkadaşlarımız. Neticede başardık 15 Temmuz'a da yakışır bir şey oldu diyelim. Bu projenin oluşumda 6 öğretmenimiz görev aldı. 3 tanesi elektrik elektronik otomasyon grubu, üç tanesi de makine grubu."

'MAKİNEYE TALEPLER VAR'

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, okullarında üretilen makineye taleplerin olduğunu söyledi. Sözdinler, "Bu pandemi döneminde bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz ürünlerden bir tanesi de cerrahi maske. Bu cerrahi maske üretimi için de sağ olsun hocalarımız makine ve teknoloji hocalarımız bir araya geldiler. Bir proje geliştirdiler prototip makine ürettik. Şu anda gördüğünüz bu makine saatte 400 adet maske üretirken aynı zamanda ultraviyoleyle temizlik yaparken otomatik bir makine. Okulumuzun ihtiyacını karşılayacak şekilde projelendirdik. Şu anda diğer okullarımızdan da bu makineye talepler var. Biz bu okulların da ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra endüstriyel bir projemiz var. Bunun projelerini de hazırladık. Yani günde 100 bin maske üretecek makine üretme projemiz var" diye konuştu.


Anadolu Lisesi, Çerkezköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 08:40 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öğretmenler, öğrencilerin ihtiyacı için maske üreten makine yaptı - Son Dakika
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