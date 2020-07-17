Öğretmenler, öğrencilerin ihtiyacı için maske üreten makine yaptı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Özel Çerkezköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, öğrencilerin maske ihtiyacının karşılanması için maske üreten makine yaptı.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi tarafından yaptırılan, 850 öğrencinin eğitim gördüğü Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, hem kendi okullarında hem de bölgedeki okullarda öğrenim gören öğrencilerin maske ihtiyacını karşılamak amacıyla saatte 400 maske üretebilen makine geliştirdi. Okul müdürü Caner Baysal, 6 öğretmen tarafından makinenin yapıldığını belirterek, şunları söyledi:
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, okullarında üretilen makineye taleplerin olduğunu söyledi. Sözdinler, "Bu pandemi döneminde bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz ürünlerden bir tanesi de cerrahi maske. Bu cerrahi maske üretimi için de sağ olsun hocalarımız makine ve teknoloji hocalarımız bir araya geldiler. Bir proje geliştirdiler prototip makine ürettik. Şu anda gördüğünüz bu makine saatte 400 adet maske üretirken aynı zamanda ultraviyoleyle temizlik yaparken otomatik bir makine. Okulumuzun ihtiyacını karşılayacak şekilde projelendirdik. Şu anda diğer okullarımızdan da bu makineye talepler var. Biz bu okulların da ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra endüstriyel bir projemiz var. Bunun projelerini de hazırladık. Yani günde 100 bin maske üretecek makine üretme projemiz var" diye konuştu.