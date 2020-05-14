Öğretmenler, öğrencilerini unutmadı - Son Dakika

Darende Cumhuriyet İlkokulu öğretmenleri, "Engelliler Haftası" dolayısıyla özel eğitim sınıflarında eğitim gören öğrencilerini evlerinde ziyaret etti.

Öğrencilere çeşitli hediyeler götürülen etkinlikte, aileler ve öğrenciler bir süre vakit geçirdi.

Öğretmenlerden Hasan Polat, öğrencilerini çok sevdiğini belirterek, onları pandemi süresince yalnız bırakmak istemediklerini söyledi.

Ailelerin de çok mutlu olduğu belirten Polat, "Engelliler haftası dolayısıyla ilkokulumuzun özel eğitim sınıfların da eğitim gören kırsaldaki ve merkezdeki 9 özel eğitim öğrencilerimizi ziyaret ettik. Onlara çeşitli hediyeler ve yaş pasta yaptırarak güzel bir vakit geçirdik. Bizler özlemiştik onlar içinde moral oldu. Aileler de çok mutlu oldu." dedi.

Öğrenci aileleri de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, öğretmenlere teşekkür etti.