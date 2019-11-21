Son Dakika Haberleri: Öğretmenler, öğretmenlik mesleğini anlattılar
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Öğretmenler, öğretmenlik mesleğini anlattılar

6 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde Ashaboğlu Ortaokulu öğretmenlerinin hazırladığı, öğretmenlik mesleğini anlatan şiir ve şarkılardan oluşan çalışma büyük beğeni topladı.

Öğretmenler, öğretmenlik mesleğini anlattılar, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesinde Ashaboğlu Ortaokulu öğretmenlerinin hazırladığı, öğretmenlik mesleğini anlatan şiir ve şarkılardan oluşan çalışma büyük beğeni topladı.


Okul Müdürü Mustafa Tanrıver yönetmenliğinde, 24 Kasım Öğretmenler günü kapsamında, farkındalık oluşturmak için hazırlanan klip kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı. Görsel sanatlar öğretmeni Ekrem Öner'in "Benim adım öğretmen" şarkısını söylemesi, Ashaboğlu Ortaokulu öğretmenlerinin, öğretmenlik mesleğini şiirlerle anlatması ve hep bir ağızdan klibin sonunda "Görmeyenlere göz, duymayanlara kulak, yürümeyenlere ayak, biz öğretmen olmalıyız" demeleri takdirle karşılandı.


Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, yaptığı açıklamada, "Başarılı çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Ashaboğlu Ortaokulu yöneticileri ve öğretmenlerimiz yine kamuoyunda oldukça dikkat çeken güzel bir çalışma ile gündeme geldiler. Öğretmenlik mesleğinin kıymetini,değerini anlatan, öğrencilere karşı duygu ve düşüncelerini ifade eden, karanlığa ve cehalete karşı nasıl savaş verdiklerini ifade eden güzel bir klip çalışması yaptılar. Bu ve benzeri başarılı çalışmalarından dolayı okul yönetimimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kütahya, Emet, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 07:40 Kaynak: İHA
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