Son dakika haber: ÖĞRETMENLER OKUL DÖNÜŞÜ KAZA YAPTI 3 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haber: ÖĞRETMENLER OKUL DÖNÜŞÜ KAZA YAPTI 3 YARALI

07.10.2022 20:15

Son dakika habere göre AKSARAY'da içerisinde 3 öğretmenin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

AKSARAY'da içerisinde 3 öğretmenin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Yaralı öğretmenler hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Aksaray Nevşehir karayolu 25'inci kilometresinde meydana geldi. Camiliören köyü ilköğretim okulunda görev yapan öğretmenler, okul çıkışı Sümeyye Nur Dutkun (27) yönetimindeki 68 HH 610 plakalı otomobille Aksaray'daki evlerine dönüşe geçti. Dutkun'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü Dutkun, Muhammed Emin Bakır (29), Asiye Meryem Düzen (26) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Nevşehir, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: ÖĞRETMENLER OKUL DÖNÜŞÜ KAZA YAPTI 3 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber: ÖĞRETMENLER OKUL DÖNÜŞÜ KAZA YAPTI 3 YARALI - Son Dakika
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