Son dakika haber! Öğretmenler okul dönüşü kaza yaptı: 5'i öğretmen 6 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber! Öğretmenler okul dönüşü kaza yaptı: 5'i öğretmen 6 yaralı

25.04.2022 15:46

Son dakika haberler: Öğretmenler okul dönüşü kaza yaptı: 5'i öğretmen 6 yaralı Samsun'da okul dönüşü evlerine giden öğretmenlerin içinde bulunduğu cipin kavşakta otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5'i öğretmen 6 kişi yaralandı.

Öğretmenler okul dönüşü kaza yaptı: 5'i öğretmen 6 yaralı

SAMSUN - Samsun'da okul dönüşü evlerine giden öğretmenlerin içinde bulunduğu cipin kavşakta otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5'i öğretmen 6 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun- Ordu karayolu 31, kilometresi Irmaksırtı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda görev yapan öğretmenler okul çıkışı Samsun'daki evlerine dönerken Özlem Yön idaresindeki 06 ACU 707 plakalı cip kavşakta yolu karşıya geçmekte olan Hamza Yavuz yönetimindeki 34 BZR 974 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, araç sürücüsü öğretmen Özlem Yön ile aynı araçta bulunan öğretmenler Neslihan Makas, Betül Tekinbaş, Nuray Karaoğlu ve Niyazi Özsoy ile otomobil sürücüsü Hamza Yavuz yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber! Öğretmenler okul dönüşü kaza yaptı: 5'i öğretmen 6 yaralı
Son dakika haber! Öğretmenler okul dönüşü kaza yaptı: 5'i öğretmen 6 yaralı
Son dakika haber! Öğretmenler okul dönüşü kaza yaptı: 5'i öğretmen 6 yaralı
Son dakika haber! Öğretmenler okul dönüşü kaza yaptı: 5'i öğretmen 6 yaralı
Son dakika haber! Öğretmenler okul dönüşü kaza yaptı: 5'i öğretmen 6 yaralı
Son dakika haber! Öğretmenler okul dönüşü kaza yaptı: 5'i öğretmen 6 yaralı
Son dakika haber! Öğretmenler okul dönüşü kaza yaptı: 5'i öğretmen 6 yaralı
Son dakika haber! Öğretmenler okul dönüşü kaza yaptı: 5'i öğretmen 6 yaralı
Son dakika haber! Öğretmenler okul dönüşü kaza yaptı: 5'i öğretmen 6 yaralı
Son dakika haber! Öğretmenler okul dönüşü kaza yaptı: 5'i öğretmen 6 yaralı
Son dakika haber! Öğretmenler okul dönüşü kaza yaptı: 5'i öğretmen 6 yaralı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Öğretmenler okul dönüşü kaza yaptı: 5'i öğretmen 6 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Öğretmenler okul dönüşü kaza yaptı: 5'i öğretmen 6 yaralı - Son Dakika
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